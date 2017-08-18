Koç Holding ve Sabancı Holding'in kâr rakamları açıklandı

Koç Holding'in bu sabah KAP'a gönderdiği ikinci çeyrek sonuçlarına göre, holdingin toplam hasılatı da yüzde 36 artışla

23.2 milyar liraya ulaştı.

Holding'in faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre, ilk altı ay sonunda ise konsolide net kâr yüzde 77 artışla 2.54 milyar lira olurken; kârın 1.03 milyar lirası enerji, 664 milyon lirası finans, 571 milyon lirası otomotiv, 204 milyon lirası dayanıklı tüketim, 72 milyon lirası da diğer segmentlerden elde edildi.

İş Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, ikinci çeyrek kârındaki yükselişte enerji ve otomotiv segmentlerinin güçlü katkısına işaret edilirken, Oyak Yatırım'ın notunda da, iştiraki Tüpraş'ın finansal performansının Koç'un net kârına verdiği desteğe dikkat çekildi.

Tüpraş ikinci çeyrekte 1.46 milyar TL net kâr açıklamıştı. Şirketin geçen yıl aynı dönem kârı ise 330.5 milyon TL olmuştu.

Koç'un otomotiv sektörü iştirakleri arasında yer alan Ford Otosan artan ihracat talebinin katkısıyla ikinci çeyrekte yüzde 38 artışla 361.6 milyon lira net kâr elde etmişti. Tofaş'ın net kârı da yaklaşık yüzde 31 artışla 312.5 milyon lira olmuştu.

Holding diğer iştirakleri arasında yer alan Yapı Kredi Bankası'nın net kârı yüzde 5'lik sınırlı artış kaydetmiş, Arçelik'in kârı ise geçen yılki tek seferlik gelirin etkisiyle yüzde 61 düşmüştü. Koç'un yatırımcı sunumunda yer alan bilgiye göre, ilk altı

ay sonunda kombine uluslararası satışlar yüzde 18 artışla 8.92 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde kombine yatırımlar ise

2.93 milyar lira olarak gerçekleşti.

SABANCI HOLDİNG'İN NET KÂRI ARTTI

Öte yandan Sabancı Holding'in ikinci çeyrek net kârı finansal iştiraki Akbank'ın desteği ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 790.2 milyon lira oldu. Bu sabah KAP'a gönderilen finansal sonuçlara göre Sabancı Holding'in ikinci çeyrek hasılatı 3.4 milyar TL, finans sektörü faaliyetleri hasılatı da 6.66 milyar TL oldu.

Akbank'ın 26 Temmuz'da açıkladığı ikinci çeyrek solo net kârı yüzde 13 artarak 1.5 milyar lira ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Bankanın faaliyet raporuna göre holdingin geçen sene Haziran sonunda yüzde 20.7 olan faaliyet karlılığı bu sene aynı dönemde yüzde 22.5'e, yüzde 16.43 olan net dönem karlılığı da yüzde 17.4'e yükseldi.

Raporda, Sabancı Holding'in bankacılık, enerji, perakende, sanayi ve sigortacılık faaliyetlerinde yatırımlarına devam ettiği belirtilerek, bütün iş kollarında büyümeye odaklı yeni yatırımlarını sürdürecek şekilde planlamalarını yaptığı kaydedildi.

Holding'den yapılan yazılı açıklamada, ilk altı ayda konsolide satışların, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 19.2 milyar TL'ye yükseldiği belirtilerek, ilk altı ayda operasyonel karlılığın ise yüzde 21 artırarak 4.3 milyar lira olduğu belirtildi.

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