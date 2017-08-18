Piyasalarda gün ortası

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,17 azalarak 106.647,58 puana geriledi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 177,75 puan değer kaybetti. Dün 106.825,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 435,59 puan ve yüzde 0,41 azalışla 106.389,74 puandan başladı. Endeks en düşük 105.921,65 puanı, en yüksek ise 106.715,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,13 ve teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 179'u değer kazandı, 171'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Zorlu Enerji, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Anadolu Metal ve Kardemir (D) oldu.

ALTININ ONSU 1.295,52 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.05 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,37, bileşik getirisi yüzde 11,69 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1738, sterlin/dolar paritesi 1,2884, dolar/yen paritesi 109,12 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5280 liradan, avro 4,1420 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.295,51 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 51,05 dolardan işlem görüyor.