Jack Ma alibaba
BORSA

Alibaba ve Tesla büyük yanılttı

Borsa spekülatörleri hisse değerlerinin düşeceğine inandığı, dünyanın en büyük online perakendecileri Alibaba ve elektrikli araba üretici Tesla karşısında pozisyon alınca 15 milyar dolara yakın para kaybetti

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:17:34 Güncelleme: 11:28:27 HABERTURK.COM

Menkul kıymetlerde dünyanın en büyük internet perakendecilerinden biri olan Alibaba'nın karşısında pozisyon alan borsa spekülatörlerinin canı fena yandı.

Finansal analiz firması S3 Partners raporuna göre Alibaba hisselerinin düşeceğine oynayan yatırımcılar 2017 yılında 9.8 milyar dolar para kaybetti.

Piyasaların Cuma günkü kapanış rakamlarına göre Alibaba hisseleri 2017 yılında şu ana dek yüzde 87 değer kazanarak uçuşa geçti ve tahminlerin 8 misli sıçrama yaptı.

Çinli firmanın geçtiğimiz günlerde açıkladığı mali raporlarında gelirleri yüzde 56, kârı da yüzde 62 artmıştı. Sadece bu rapordan sonra Alibaba karşısında pozisyon alanlar 2 milyar dolar kaybetti.

Spekülatörlerin yanlış hamlesinin bir başka odağı da Elon Musk'ın yeni nesil elektrikli otomobil üreticisi firması Tesla oldu. Alibaba'nın ardından en büyük kaybı 4.5 milyar dolarla Tesla'nın karşısında pozisyon alanlar yaşadı. 

 

 

 

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