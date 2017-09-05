Borsa yeni haftaya nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi 338,64 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,40 ile ticaret oldu.

Kurban Bayramı arifesi saat 12.40a kadar işlem gören Borsa İstanbul pay piyasasında, banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışların etkisiyle 109.954 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kaybederek 110.010,49 puanda tamamladı.

Analistler, piyasaların hafta boyunca izleyeceği gelişmeler arasında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin yapacağı konuşmalar ve açıklanacak makroekonomik verilerin yer aldığını belirterek, Kuzey Kore ile ilgili haber ve açıklamaların da izleneceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ağustos ayı enflasyon, yurt dışında ise Avrupada ağustos ayı hizmet sektörü satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABDde fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.500 seviyesinin destek, 110.500ün ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finansın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,15 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,15) göre, bir önceki ay yüzde 9,79 olan yıllık enflasyonun, yüzde 10,27ye yükseleceği hesaplanıyor.

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