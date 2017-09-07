borsada son durum

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 343,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,48 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi 110.000 puanın üzerini test etmesinin ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı öncesinde bu seviyesinin hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ECB faiz kararının ve karar sonrası ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin de takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin direnç, olası düşüşlerde ise 108.500'ün önemli destek konumuna geldiğini bildirdi.

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