Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0.12'lik yükselişle tamamladı. Endeks 131.16 puanlık artışla 109 bin 742 puana inerken, toplam işlem hacmi 6.5 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0.90 değer kaybetti.



Holding endeksi ise yüzde 0.32 arttı.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 Endeksi

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