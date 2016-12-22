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Dolar ne kadar? 22.12.2016

Yaklaşan yeni yıl ve Noel tatillerinin etkisiyle sakin seyreden dolar 3,51 civarında seyrediyor. Euro da 3,65 seviyesinde işlem görüyor

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:32:02 Güncelleme: 10:35:33

Yeni yıl ve Noel tatilleri öncesi piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma istediğinin azalmaya başlamasıyla dolar/TL'de hacimlerin de azalmaya devam etmesi bekleniyor.

TCMB'nin piyasa beklentilerinin önemli bir bölümünün aksine kısa vadeli faizlerde artırıma gitmemesi sonrası dolar/TL yönünü yukarı çevirmiş ancak hareket kalıcı olmamıştı.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

TCMB politika faizi ve faiz koridorunun üst bandında artırım beklentilerine karşılık politika faizini yüzde 8'de, koridorun üst bandını ise yüzde 8.5'te tuttu.

PPK kararının ardından 3.5440'a kadar yükselen dolar/TL , dün ise günü 3.5130 civarında tamamladı. Kur bu sabah da güne anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 08.38'de 3.5135/3.5160 seviyesinde başladı.

Dün akşam saatlerinde 3.59 civarında başlayan sepet bazında TL aynı saatte 3.5900/3.5929, 3.67 civarındaki euro ise 3.6665/3.6698 TL seviyesinde güne başladı.

Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.25 valörde son işlem yüzde 11.22 oldu. ABD faizlerindeki yükselişin de etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvil 2010 yılından bu yana en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.74 seviyesindeydi.

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