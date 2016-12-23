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Dolar ne kadar?
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Dolar ne kadar? 23.12.2016

Dolar haftanın son işlem gününde de sakin seyrini sürdürüyor. Dün gün içinde 3.50-3.51 bandında dalgalanan kur, haftanın son işlem gününde de bu seviyelerdeki sakin seyrini sürdürüyor

23 Aralık 2016 Cuma, 10:59:51 Güncelleme: 11:02:04

Yeni yıl ve Noel tatilleri öncesi piyasalarda hacimlerin ve yeni pozisyon alma istediğinin azalmasıyla piyasalarda hacimler azalırken dolar/TL'de son bir kaç gündür olduğu gibi yatay seyir öngörülüyor.

Dün günü akşam saatlerinde 3.5130 civarında tamamlayan dolar , bu sabah güne anlamlı bir değişim göstermeyerek saat 0848'de 3.5055/3.5105 TL seviyesinde başladı.

Benzer şekilde dün akşam saatlerinde 3.59 civarında olan sepet bazında TL aynı saatte 3.5847/3.5890, 3.67 civarındaki euro/TL ise 3.6629/3.6674 seviyesinde işlem gördü.

Bankacılar başta anayasa değişiklik teklifi olmak üzere siyasi gelişmelerin piyasalarda takip edildiğini belirtirken bir diğer taraftan jeopolitik gelişmeler izlenmeye devam ediliyor. Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.13 valörde son işlem yüzde 11.15 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.65 seviyesindeydi.

 

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