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4 ayda Türk Lirası mevduata 60 milyar TL geldi

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Lirası'na geçiş hızlandı. Son 4 ayda bankalardaki TL cinsi mevduatlarda 60 milyar TL'nin üzerinde artış yaşandı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:22:33 Güncelleme: 10:55:54

Kurlarda son aylarda yaşanan artış sonrasında Türk Lirası'na destek kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "dövizinizi satın, TL'ye dönün" çağrısını yapmasının ardından 2 Aralık'tan bu yana yurtiçi yerleşiklerin dolar hesaplarında 1.5 milyar doların üzerinde azalış yaşandı. Bu azalışa karşın euro ve altın hesaplarında artış dikkat çekiyor.

Vatandaşların Türk Lirası'na yaptığı destek aslında 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra başlamıştı. Merkez Bankası verilerine bakıldığında, Türk Lirası'na desteğin 15 Temmuz'dan sonra 60 milyar TL'yi aştığı görülüyor.

15 Temmuz'da 734.2 milyar TL olan Türk Lirası mevduat (bankalararası mevduat hariç) tutarı 16 Aralık'ta 794.8 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Yani 4 ayda Türk Lirası cinsi mevduatta 60 milyar 583 milyon TL'lik bir artış yaşandı. Bu artışın 29.5 milyar TL'lik kısmı gerçek kişilerin, 27.2 milyar TL'lik kısmı ise ticari müşterilerin hesaplarında gerçekleşti.

Hem bireyler hem de kurumlar mevduata yönlendirdikleri tasarruflarının 45.5 milyar TL'sini vadeli geri kalan tutarı ise vadesiz mevduatta tutuyor.

TL'YE YÖNELEN PARANIN ADRESİ

Peki Türk Lirası mevduatlarda yaşanan 60 milyar TL'nin üzerindeki artışın kaynağı ne?

Bunun yaklaşık 11 milyar dolarlık kısmı döviz tevdiat hesaplarında 15 Temmuz'dan bu yana yaşanan azalıştan kaynaklanıyor. Başka bir ifadeyle vatandaşlar bankalarda tuttukları dövizlerin bir kısmını satıp 35-38 milyar TL'yi Türk Lirası cinsi mevduat hesaplarına yatırdı.

DTH'lardaki azalışla TL mevduatlardaki artış tam olarak birbirini karşılamıyor. Aradaki farkın bir bölümü yastıkaltı olarak adlandırılan sistemde gözükmeyen tasarrufların sisteme dahil olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bir diğer etken ise başvuruları 31 Aralık'a kadar sürecek olan Varlık Barışı ile vatandaşların yurtdışından getirdikleri varlıklarının siteme dahil olması.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 8 saat önce
    İnşallah düşer , vatan icin millet icin ulke icin bizim icin
  • Misafir 10 saat önce
    dolarda düşiş olcakmi
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