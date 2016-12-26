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Dolar ne kadar
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Dolar ne kadar? 26.12.2016

Küresel piyasalarda Noel ve Yılbaşı tatilleri nedeniyle piyasalar sakinliğini koruyor. Dolar, saat 9.00 itibariyle 3.5107 liradan işlem gördü. Euro da güne, yıl başındaki 3.19 lira olan düzeyinin yüzde 15.0 üzerinde, 3.6750 liradan başladı

26 Aralık 2016 Pazartesi, 10:36:42 Güncelleme: 13:21:19

Yeni yıl ve Noel tatilleri nedeniyle belli başlı piyasaların kapalı olması ve yeni pozisyon alma isteğinin oldukça azalmasının etkisiyle hacimlerin düşük kalması bekleniyor. Cuma gününü 3.5150 TL civarında tamamlayan dolar, bu sabah güne anlamlı bir değişiklik göstermeyerek 08.56'da 3.5080/3.5205 seviyesindeydi.

Benzer şekilde Cuma günü 3.59 civarında olan sepet bazında TL aynı saatte 3.5878/3.6025, 3.67 civarındaki euro ise 3.6676/3.6849 TL seviyesindeydi.

 Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.13 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 10.55 seviyesindeydi.

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