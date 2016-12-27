Dolar ne kadar? 27.12.2016

Dün saat 17.16'da 3.5080/3.5085 TL seviyesinde olan dolar , bu sabah saat 08.53'te 3.5101/3.5139 TL seviyesinde. Dün aynı saatte 3.5868/3.5908 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.5894/3.5916; 3.6658/3.6738 seviyesindeki euro ise 3.6666/3.6692 TL seviyesindeydi.

Yurtiçinde bugün saat 14.00'da TCMB, Aralık ayına ilişkin Para Politikası Kurulu özetlerini açıklayacak. Öte yandan TÜİK yine saat 14.00'da GSYH revizyonuna ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Yurtdışında ise saat 18.00'da ABD tüketici güven endeksi açıklanacak.

AHL Forex notunda küresel piyasaların Noel tatili nedeniyle kapalı olmasının haftanın ilk gününde fiyatlamaların oldukça sınırlı olmasına yol açtığı hatırlatılarak, "Dolar/TL 3.50 üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yılın son haftasında hacmin düşük olması volatiliteyi de düşük tutuyor. TL tarafındaki negatif ayrışma sürüyor. Tahvil faizlerindeki yüzde 10 üzerindeki seyir TL üzerindeki baskının göstergesi olmakta. Dolar cephesi ise Fed sonrası güçlü duruşunu koruyor. Dolar endeksi hala güçlü. Bu da büyük resimde kurdaki geri çekilmenin sınırlı olmasına neden olmakta" denildi.

Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanış yüzde 11.25 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.36 seviyesindeydi.