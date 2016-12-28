Dolar ne kadar? (28.12.2016)

Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de de sakin bir seyir söz konusu. Düşük işlem hacmiyle dolar sabah saatlerinde 3.54 TL, euro ise 3.70 TL seviyesini aştı.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Bankacılar yeni yıl öncesi yatırımcıların risk almak istememeleri nedeniyle piyasalarda hacimlerin oldukça düştüğüne dikkat çekerken, yurtiçinde başta anayasa değişiklik çalışmaları ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik gelişmeler izleniyor.

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD'de saat 18:00'de bekleyen konut satışları verisi açıklanacak.

DIŞ PİYASALAR

Dolar, başkan seçilen Donald Trump yönetiminde ABD ekonomisinin büyüyeceği ve Fed'in gelecek yıl bu yıla kıyasla daha fazla sayıda faiz artırımına gideceği beklentisini destekleyen güçlü ABD verilerinin ardından yen karşısında değer kazandı.

BORSADA SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE ALTIN FİYATLARI

Daha önce gelecek yıl iki defa faiz artırımı öngören Fed, 14 Aralık'ta sona eren toplantısında 2017 yılında üç defa faiz artırmayı öngördüğünü açıklamıştı. ABD'de dün açıklanan tüketici güveni verisi merkez bankasının gelecek yıl öngördüğü gibi daha fazla sayıda faiz artırımı yapacağı beklentisini destekliyor.

Ham petrol fiyatları ise üretici ülkelerin 2017 başında anlaştıkları üretim kesintilerine başlayacakları ve piyasada arzın daralacağı beklentisiyle dün kaydettiği yüzde 1.7 kazanımı korudu.