8 Kasım ABD Başkanlık seçimini Donald Trump kazanırken piyasada bu sürprizi doğru tahmin eden fon yöneticileri karlarını çoktan 2016 bilançolarına yazdı. Wall Street tarihine yazılan seçimin üzerinden 1,5 ay geçerken Trump'tan önce dolar alan fon yöneticisi Nader Naeimi ise şimdi 'Dolar almak için düşünmeye bile gerek kalmamış gözüküyor' diyerek Türk Lirası topluyor.

YENİ TERCİHİ LİRA

Sydney merkezli AMP Capital'in 1,6 milyar dolar büyüklüğündeki 'Dinamik Piyasalar Fonu'na yön veren 20 yıl tecrübeli fon yöneticisi Nader Naeimi, piyasaların göz ardı ettiği Trump lehine pozisyon açarak Japon Yeni'ne karşı dolar almıştı. Dolar seçimden sonra en büyük kazanımlarından birini yen karşısında elde etti. 8 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar olan dönemde dolar/yen'de kazançlar yüzde 12,36'ya ulaştı.

Naeimi şimdilerde rallinin sönmeye başladığını düşünüyor ve daha fazla yukarı yönü sınırlı görüyor. "Dolar almak için düşünmeye bile gerek yok gibi gözüküyor ve birşey ne zaman apaçık doğru gözüküyorsa apaçık yanlıştır." diyen Naeimi, bu ay dolar satarak yüksek reel getirileri, ucuz değerlemeleri ve iyileşen ekonomilerini öne çıkardığı Rus Rublesi, Brezilya Reali ile birlikte Türk Lirası almakta olduğunu açıklıyor.

NEDEN DİĞERLERİNDEN FARKLI DÜŞÜNÜYOR?

Fon yöneticisi Naeimi, konsensüsten ayrışan görüşlerini "Piyasa Fed'in yenilenen beklentilerle agresif sıkılaştırmaya giderek diğer major merkez bankalarından ayrışacağını fiyatlıyor. Ancak bu yılın başında da Fed'in ilk tahmini dört faiz artırmıyken sadece bir kez faiz artırabildi." ifadeleriyle açıklıyor.

NAEIMI YALNIZ DEĞİL

Takas verilerine göre Naeimi bu görüşlerinde yalnız değil. Geçen haftaki CFTC verileri de hedge fonların Ocak zirvesine ulaşan pozisyonlarını azaltma eğiliminde olduğunu göstermişti. XTB Menkul Değerler de söz konusu verilere ilişkin yaptığı analizde "Son birkaç haftada Euro ve Sterlin tarafında 'kısa pozisyon kapama' faaliyetini manidar buluyoruz. Bu durum piyasa oyuncularının olası bir Dolar Endeksi düzeltmesine karşı hazırlık yaptığı yönünde yorumlanabilir" diyor.

DOLARDA TEK UZUN POZİSYONU YEN'E KARŞI

Diğer taraftan Dolar/Yen'de yaklaşık bir ay kadar sürede yüzde 12'nin üzerinde spot kar elde eden fon yöneticisin artık doları Türk Lirası'na karşı satmaya başlamış olsa da dolar/yen uzun pozisyonunu da koruyor. Üstelik, Naeimi'nin hedefi 125,86 ve 2017 sonu için 115 olan piyasa beklentisinin üzerinde. Naeimi, sadece yen karşısında dolar alım tarafında olmaktan yana. Analistlere göre de dolar/yen'de zirve göründü demek için de henüz erken. Westpac Banking, "Yen ABD seçiminden bu yana dolar boğalarının seçimi oldu, bu yüzden şimdiden zirve göründü demek zor" diyor.