Dolarınıza, TL’nize yüksek faiz için son iki gün

Yıl sonuna iki gün kala bankaların geleneksel ‘bilanço makyajı’ tam gaz devam ederken, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene, Türk Lirası’nın yanı sıra döviz tarafında da kızışan mevduat toplama yarışı dikkat çekiyor. Öyle ki, bankaların dolar mevduat faizleri yüzde 4’e dayanırken, Türk Lirası mevduat faizleri yüzde 12’lere ulaşmış durumda. Vatandaşın söz konusu yüksek faiz imkânından yararlanabilmesi için sadece iki gün kaldı. Çünkü 30 Aralık Cuma (yarın) akşamı ile bankaların 2016 yılı bilanço dönemi sona erecek. Yeni yılın hemen başında ise hem dolar hem de Türk Lirası faizlerinde yeniden bir gevşeme yaşanması bekleniyor. Bankacılar, yılbaşından sonra mevduat faizlerinde dolar tarafında 0.50 puan, Türk Lirası tarafında ise 1 puan seviyelerinde indirime gidileceğini öngörüyor.

SWAP MALİYETLERİ YÜKSEK FAİZE ZORLUYOR

Peki bankalar döviz mevduatlarında faiz yarışına neden girdi? Bankacılar, ABD Merkez Bankası FED’in geçen ay faiz artırımına gitmesinin ardından swap (farklı para birimlerinin faiz takası) maliyetlerinin yaklaşık 0.25 puan arttığını bunun da içeride direkt maliyetleri artırdığını belirtiyor. Bankacılık sektöründe Türk Lirası mevduat ile Türk Lirası krediler arasında yaklaşık yüzde 140’lık bir oran olduğunu vurgulayan bankacılar, yıl sonu geldiği için bilançolarda zayıf olan para cinslerinin swap yoluyla kapatıldığını, artan swap maliyetleri nedeniyle, bankaların dolar ihtiyaçlarını kapatmak için dolar faizlerini yükseltmek durumunda kaldıklarını belirtiyor.

‘PİYASAYA DIŞARIDAN YETERLİ DÖVİZ GELMİYOR’

Son iki ayda doların hem uluslararası piyasada hem de iç piyasada çok ciddi değer kazandığına dikkat çeken bankacılar, “Piyasaya dışarıdan yeterli düzeyde döviz girişi olmuyor. İçeride de dövizin maliyeti artıyor. Hal böyle olunca da döviz ihtiyacı olan bankalar dövize yüksek faiz vermek durumunda kalıyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Öte yandan yıllık bilançolarında likit kıymetlerini yüksek göstermek isteyen bankalar bir yandan da Türk Lirası mevduatına yüksek faiz vermeye devam ediyor.

BORSADA % 1.11 YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul yüzde 1.11 yükselişle 77 bin 547 puandan kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 1.35 yükselişle günü bitirdi.

DOLAR ENDEKSİ 103.5’İ AŞINCA KUR 3.55 TL’YE FIRLADI

Son günlerde sakin seyreden kurun, dolar endeksinde yaşanan sıçrama nedeniyle yeniden tansiyonu çıktı. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin, dolar karşısında iyimser görünümünün yanı sıra Noel tatili nedeniyle sakin olan piyasalarda yatay ve hacimsiz hareketler izlenirken, dün dolar endeksi 103.50 seviyesine fırlayınca, gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde satış baskısı arttı. Bu baskı sonrasında güne 3.51 TL civarında başlayan dolar/ TL 3.55 seviyesine kadar yükseldi.

Euro ise 3.70’in üzerine çıktı. Dünkü satışta, Türk Lirası’nın yanı sıra Güney Afrika Randı, Hindistan Rupisi ve Rus Rublesi de dolar karşısında değer kaybetti. Dolar kurunda, 3.52’nin üzeri seyirlerin devam etmesi durumunda 3.55-3.56 bölgesine doğru denemelerin devam edebileceğini kaydeden analistler, 3.55 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda ise ilerleyen günlerde 3.60 seviyesine doğru yükseliş görülebileceğini ifade ediyor.

DOLAR 2 AYDA % 14 YÜKSELDİ

Dolar son aylarda küresel anlamda tüm para birimlerine karşı değer kazanırken, 1 Kasım’dan bu yana Türk Lirası karşısında yüzde 13.8 değer kazandı

1 AY ÖNCE TL FAİZ YÜZDE 11’E İNMİŞTİ

Bilindiği gibi kasım ayı başında Başbakan Binali Yıldırım bankacılarla bir araya gelmiş ve o dönemde yüzde 12’ler seviyelerinde seyreden mevduat faizi yüzde 11’e kadar gerilemişti.

‘2017’DE KREDİ ARTIŞINDA YÜZDE 15’İN ÜZERİNE ÇIKARIZ’

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi durumunda hiçbir Türk bankasının sermaye yeterliliğinin yüzde 12’nin altına düşmeyeceğini söyledi. Bloomberg News’a konuşan Akben, “Kredi büyümesinde bu yılı yüzde 15’e yakın kapatacağız, 2017’de bunun üzerine çıkarız” dedi.

“Önümüzdeki 6 ayda dünyada, Türkiye’de bazı belirsizliklerin kalkacağını düşünüyorum” diyen Akben, “Belirsizlikler ortadan kalktığında bankacılık daha hareketli hale gelecek” dedi.

Sefer YÜKSEL / GAZETE HABERTÜRK