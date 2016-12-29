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Dolar ne kadar? 29.12.2016

Dolar/TL, küresel piyasalardaki sakin seyre paralel güne 3,53 seviyelerinde yatay başladı

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:55:14 Güncelleme: 13:22:33

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3,55'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeyi aşamadı ve günü yüzde 0,48 artışla 3,5387'den tamamladı.

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Dolar/TL, bugüne yatay başladı ve saat 10.15 itibarıyla 3,5350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,50 primle 3,7025 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,20 yükselişle 4,3360'tan işlem görüyor.

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İŞTE ALTIN FİYATLARI

Analistler, uluslararası piyasalarda yılın son iki işlem gününde Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle işlem hacminin düşük seyrettiğini ve dolar/TL'nin de buna bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediğini kaydederek, teknik açıdan 3,50 seviyesinin destek, 3,55 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu dile getiriyor.

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