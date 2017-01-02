Dolar ne kadar? (02.01.2016)

Noel tatili ve yeni yıl nedeniyle son iki haftadır yaşanan yeni pozisyon alma isteksizliğinin ve düşük işlem hacimli işlemlerin bugün de devam ettikten sonra hafta içinde yavaş yavaş geride kalması beklenirken İstanbul'da yaşanan saldırı sonrası ise artan güvenlik endişeleriyle kur güne yükselişle başladı.

Bankacılar bugün ABD, İngiltere, Japonya başta olmak üzere küresel piyasalarda tatillerin kısmen devam ettiğini belirtirken bu hafta itibarıyla hacimlerin yeniden yıl ortalamalarına yaklaşmış olması bekleniyor. Piyasalarda Hazine'nin bugün ve yarın düzenleyeceği 4 ihale de yakından takip ediliyor.

TL dolar karşısında 2016 yılını yüzde 17 civarında değer kaybı ile tamamladı. 2016'nın son günü olan Cuma günü akşam saatlerinde 3.52'nin hemen altında işlem gören dolar/TL bu sabah ise güne 3.5390 seviyesinde başladı.

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, "Bugün küresel mali piyasaların önemli bir kısmı kapalı. Bu nedenle de yeni yılın başlangıcından ziyade geçen yılın son günü tarzında bir piyasa eğilimi görebiliriz. Hazine’nin iki günde düzenleyeceği toplam 4 tahvil ihracı önemli. Bugün düzenlenecek iki tahvil ihracında yabancılardan ziyade lokalleri göreceğiz. Yurtiçi bankaların teklifleri dışından bir şey görme şansımız az" dedi ve ekledi: "Dolar/TL kuru sabahın ilk saatlerine terör eylemlerinin neden olduğu güvenlik endişeleri kaynaklı bir yükselişle başlıyor. Şu dakikalarda 3.5350 civarında bir hareket gözlemliyoruz. Teknik manada yukarıda 3.55, aşağıda ise 3.50 önemli. Temel riskler yukarı doğru bir harekete işaret etse de TL'deki kısa pozisyonlar aşağı doğru hareketleri de, geçici olmak kaydıyla, mümkün kılabilir. Bugün ve yarın piyasaların yeni yıla nasıl bir hikaye ile başlayacağını göstermesi açısından önemli."

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Hazine Ocak ayı borçlanma programı çerçevesinde bu hafta dört ihale düzenleyecek. Hazine bugün 11 Temmuz 2018 itfalı altı ayda bir yüzde 4.35 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 20 Nisan 2022 itfalı altı ayda bir değişken faizli tahvili yeniden ihraç edecek. Öte yandan bugün Gümrük Bakanlığı'nın Aralık ayı dış ticaret verileri ve PMI verileri de takip edilecek.

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İŞTE ALTIN FİYATLARI

GÜNDEM GİTTİKÇE YOĞUNLAŞACAK

Küresel piyasalarda yarından itibaren yeni pozisyon alma istekliliğin artması beklenirken iç ve dış gündemde de takip edilecek gelişmeler yoğunlaşacak. Buna göre 3 Ocak Salı günü Aralık ayı TÜFE verisi, Cuma günü ise ABD

tarımdışı istihdam verisi açıklanacak. Diğer taraftan 20 Ocak'ta Donald Trump'ın ABD başkanlığını devralması, 27 Ocak'ta ise Fitch'in kredi notu değerlendirmesi ilk etapta izlenecek önemli gelişmeler olacak.

Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta yüzde 11.40, valörde son işlemde yüzde 11.42 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde ortalama

bileşik faiz Cuma günü spot kapanışta yüzde 10.65 seviyesindeydi.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0,30 düşüşle 77.907,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 231,46 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile elektrik oldu.

2016'nın son işlem günü 30 Aralık'a yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 78.371,86 seviyesine kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek yılı yüzde 0,39 artışla 78.138,66 puandan tamamladı.

Analistler, yılın ilk haftasında veri trafiğinin yoğun olacağını, yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon ve 6 Ocak Cuma günü duyurulacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.