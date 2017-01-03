Yeni yıla yükselişle başlayan ve dün akşam saatlerinde 3.54 TL'den işlem gören dolar, güne 3.5415 TL seviyelerinden başladı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolar yükselişe geçti ve 3.6044 TL rekor seviyeye çıktı. Euro ise 3.7459 TL'yi gördü. Dolardaki artışta euro/dolar paritesinin 1.04 seviyesine gerilemesi de etkili oldu.

Noel tatili ve yeni yıl nedeniyle bir kaç haftadır yaşanan yeni pozisyon alma isteksizliğinin ve düşük hacimli işlemlerin

bugünden itibaren son bulması beklenirken, küresel piyasalar enflasyon verileri ve Hazine ihalelerinde yabancı ilgisi takip edilecek.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Küresel piyasalarda doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi yeni yıla yüzde 0.5 yükselişle başlarken, ABD'de faizlerin artacağı beklentileri endeksin yükselişine katkıda bulunmaya devam

ediyor. Dolardaki değer kazancı gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi dolar/TL'yi yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.

Hazine dün düzenlediği iki ihalenin ardından bugün de iki ihale düzenlenecek. Dünkü ihalelerde küresel piyasalardaki tatillerin etkisi ve tahvillerin daha çok lokallere hitap etmesi nedeniyle başta piyasa yapıcılar olmak üzere lokal taleple karşılaşıldı. Bankacılar bunun beklenen bir gelişme olduğunu söylediler.

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İŞTE ALTIN FİYATLARI

BORSA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 77.866,96 puandan başladı. Borsa gün ortasına gelindiğinde dünkü kapanışın yüzde 0.31 altına indi.

Dün, yılın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle gün boyu düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izledi ve günü yüzde 0,49 azalışla 77.754,46 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda tatillerin yavaş yavaş ortadan kalkmasıyla birlikte piyasaların gündemi de şekillenmeye başladı. Piyasalarda ilk olarak Cuma günü açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisi izlenecek. Diğer taraftan 20 Ocak'ta

Donald Trump'ın ABD başkanlığını devralması, 27 Ocak'ta ise Fitch'in kredi notu değerlendirmesi ilk etapta izlenecek önemli gelişmeler olacak.

Tahvil-bono piyasasında ise 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta yüzde 11.48, valörde son işlemde yüzde 11.50 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.94 seviyesindeydi.