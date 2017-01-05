Dolar ne kadar? (05.01.2017)

Doları 14 yılın zirvesine taşıyan değer kazancı trendinin dün itibarıyla yerini kâr satışlarına bırakmasıyla dolar 3.60 TL'li tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirerek 3.56 TL seviyelerinin altına geriledi.

Küresel piyasalarda dolar, yatırımcıların Trump'ın başkan seçilmesinden sonra başlayan iki aylık hızlı yükselişin ardından

kâr satışlarına geçmeleriyle beraber 14 yılın zirvesini gördüğü yükselişine son vererek gerilemeye devam etti. Doların diğer altı önemli para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi 14 yılın zirvesi olan 103.82'den gerilemeye devam ederek 102.23 oldu.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Bankacılar iç piyasalarda bugün önemli bir veri olmadığını belirtirken, dış piyasalarda ise Cuma günü açıklanacak ABD

tarımdışı istihdam verileri öncesi bugün işsizlik maaşı başvurularının yakından takip edileceğini belirttiler.

ABD'de Fed'in Aralık ayı toplantı tutanakları, neredeyse tüm Fed politika yapıcılarının, başkanlığa seçilen Donald Trump'ın

mali teşviklerinden dolayı ekonominin daha hızlı büyüyebileceği konusunda görüş birliği gösteriyor. Tutanaklara göre politika yapıcıların birçoğu daha hızlı faiz artışı olabileceğini öngörüyor.

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İŞTE ALTIN FİYATLARI

Bankacılar tutanakların dolardaki küresel değer kazancını trendini kuvvetlenmesini sağlayacak yeni bir bilgi içermemesi

nedeniyle kâr satışlarının görüldüğünü belirtirken, kâr satışları dolar/TL'yi tarihi zirvelerden bir miktar da olsa uzaklaştıran en önemli etken oldu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed tutanaklarından trend değişikliği yaratabilecek bir gelişme göremiyoruz. Bunun

da etkisiyle dolarda sert kayıplar yaşandı. TL'ye de bu trend benzer şekilde yansıdı. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacağı 20 Ocak'ın yaklaşmasıyla birlikte bu hareketliliği daha çok göreceğiz diye düşünüyorum" dedi.

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvil ise dün spot kapanışta yüzde 11.45, valörde son

işlem yüzde 11.30 bileşik seviyesinden gerçekleşti. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama

bileşik faiz yüzde 10.84 seviyesinde valörde son işlem yüzde 10.68 seviyesindeydi.