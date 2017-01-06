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Fed Jeffrey Lacker Faiz
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Richmond Fed Başkanı'ndan faiz oranları hakkında açıklama

Richmond Fed Başkanı Lacker: Görüşüm, artırımların gelişmeler doğrultusunda piyasaların beklediğinden daha çabuk olmak zorunda kalacağı yönünde

06 Ocak 2017 Cuma, 23:46:12 Güncelleme: 23:49:29

ABD Merkez Bankası (Fed) Richmond Şubesi Başkanı Jeffrey Lacker, bankanın bu yıl faiz oranını piyasaların beklediğinden daha hızlı artırmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Lacker, Maryland'ın Baltimore kentinde yapmak üzere hazırladığı konuşma metninde, para politikasının geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Politika faizinin artmaya devam edeceğini bildiren Lacker, "Daha fazla mali genişleme, daha yüksek faiz oranları anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Piyasaların faiz artış beklentilerini düşük bulduğunu belirten Lacker, şunları kaydetti:

"Benim görüşüm, artırımların gelişmeler doğrultusunda piyasaların beklediğinden daha çabuk olmak zorunda kalacağı yönünde. Çünkü aksi halde enflasyonist baskılar muhtemelen çok yükselir."

Lacker ayrıca, ABD ekonomisinin 2017'de yüzde 2 civarında büyüyeceği ve enflasyonun yüzde 2'ye ulaşacağı tahmininde bulundu.

Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lacker, Fed'in şahin üyeleri arasında yer alıyor. Lacker'ın bu sene Federal Açık Piyasa Komitesinde oy hakkı bulunmuyor.

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