DÖVİZ HABERLERİ
09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Dolar kuru
DÖVİZ

Dolar ne kadar? (09.01.2017)

Geçen haftayı 3.63 TL seviyelerinden tamamlayan dolar, yeni haftaya rekor kırarak başladı. Dolar 3.6735 TL'ye çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:16:49 Güncelleme: 09:28:02

Dolar haftaya rekorla başladı. İlk işlemlerde dolar 3.67 TL'yi de aşarak 3.6735 TL ile tarihi zirvesine çıktı. 

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TBMM'de görüşmelerine başlanması beklenen başkanlık
sistemini öngören anayasa değişikliği paketi takip edilecek. Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan
tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı
ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Şekerbank tarafından yayımlanan günlük bültende "Bugün gündemde Türkiye ve Almanya sanayi üretimi verisi beklenirken, hafta boyu Fed başkanlarının konuşması takip ediliyor olacak. Aynı zamanda Çarşamba günü Trump'ın ilk resmi basın toplantısı da vereceği mesajlar açısından çok yakından takip edilecektir. Piyasalarda risk iştahının son derece düşük olması nedeniyle gelişen ülke para birimlerinin üstünde baskının bir süre daha devam edebileceğini bekliyoruz" görüşüne yer verildi.

BORSADA SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ

 

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz
yüzde 11.34 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.28 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot  kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.77 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.78 oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dolar ne kadar? 29.12.2016
DÖVİZ

Dolar yatay seyir izliyor!
Dolarınıza, TL’nize yüksek faiz için son iki gün
DÖVİZ

Dolara, TL'ye yüksek faiz için son 2 gün
Ünlü fon yöneticisi TL topluyor!
DÖVİZ

Ünlü fon yöneticisi TL topluyor!
Dolar ne kadar? (28.12.2016)
DÖVİZ

Dolar düşük hacimle o seviyeyi geçti!
Dolar ne kadar? 27.12.2016
DÖVİZ

Dolar bugün...
Dolar ne kadar? 26.12.2016
DÖVİZ

Dolar haftaya nasıl başladı?
Dolar ne kadar? (05.01.2017)
DÖVİZ

DOLARDA HAREKETLİ GÜN!
Richmond Fed Başkanı'ndan faiz oranları hakkında açıklama
DÖVİZ

RİCHMOND FED BAŞKANI'NDAN FAİZ ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Dolar ne kadar ? (06.01.2017)
DÖVİZ

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Dolar ne kadar? (09.01.2017)
DÖVİZ

DOLAR HAFTAYA HIZLI BAŞLADI!
Dolar ne kadar? (03.01.2017)
DÖVİZ

DOLAR REKOR KIRDI!
Dolar ne kadar? (02.01.2016)
DÖVİZ

DOLAR YENİ YILA NASIL BAŞLADI?
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme