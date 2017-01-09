Dolar ne kadar? (09.01.2017)

Dolar haftaya rekorla başladı. İlk işlemlerde dolar 3.67 TL'yi de aşarak 3.6735 TL ile tarihi zirvesine çıktı.

Bugün iç piyasada Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, TBMM'de görüşmelerine başlanması beklenen başkanlık

sistemini öngören anayasa değişikliği paketi takip edilecek. Küresel piyasalarda dolar geçtiğimiz Cuma günü açıklanan

tarım dışı istihdam verilerinin maaş artışlarında bir ilerleme görüldüğünü göstererek 2017 için daha fazla faiz artışı

ihtimalini güçlendirmesiyle beraber değer kazanıyor. Dolar endeksi 14 yılın zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Şekerbank tarafından yayımlanan günlük bültende "Bugün gündemde Türkiye ve Almanya sanayi üretimi verisi beklenirken, hafta boyu Fed başkanlarının konuşması takip ediliyor olacak. Aynı zamanda Çarşamba günü Trump'ın ilk resmi basın toplantısı da vereceği mesajlar açısından çok yakından takip edilecektir. Piyasalarda risk iştahının son derece düşük olması nedeniyle gelişen ülke para birimlerinin üstünde baskının bir süre daha devam edebileceğini bekliyoruz" görüşüne yer verildi.

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Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz

yüzde 11.34 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 11.28 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.77 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 10.78 oldu.