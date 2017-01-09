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Nurettin Canikli
DÖVİZ

Canikli: Koro halinde faiz üzerinden baskı yapmaya çalışılıyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bazı basın organları koro halinde faiz üzerinden baskı yapmaya çalışıyor. Uluslararası ekonomi alanında yayın yapan birçok kuruluş Türkiye'de faizin artırılmasını istiyor. Buna pabuç bırakmayız" dedi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:31:41 Güncelleme: 14:00:24 HABERTURK.COM

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, ekonomi ve politik gündemdeki gelişmeler üzerine A Haber ve Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Canikli, ekonomiye yönelik saldırılara dikkat çekerek bazı basın organlarının koro halinde faiz üzerinden baskı yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Canikli, hanehalkının döviz talep etmediğini, reel sektörün bu yıl bir problem yaşamayacağını da vurguladı.

Canikli'nin açıklamalarından şu başlıklar öne çıktı:

* Ekonomiye yönelik bazı saldırılar olduğunu biliyoruz

* 2017 yılında hem üretim rakamları yakalanacak hem de enflasyonun hedefin altında kalması muhtemeldir

* Kurdaki hareketlenmenin enflasyon üzerindeki etkisi minimum seviyede kalacaktır

* 2017'de enflasyon hedeflerinde herhangi bir sapma meydana gelmeyecek

* Reel sektör bu yıl bir problem yaşamayacak

* Hanehalkı döviz talep etmiyor

* Hanehalkı dövize karşı böyle durduğu sürece ekonomiye sabotaj düzenlemeye çalışanlar amaçlarına ulaşamayacak

* Saldırılara karşı koyabilmemizin en önemli nedeni vatandaşımızın sağduyusudur. Vatandaşımız döviz talep etmiyor, piyasaya döviz sağlıyor.

* Bazı basın organları koro halinde faiz üzerinden baskı yapmaya çalışıyor

* Uluslararası ekonomi alanında yayın yapan birçok kuruluş Türkiye'de faizin artırılmasını istiyor. Buna pabuç bırakmayız. 

* Moody's'in iddia ettiği gibi 2017 içinde Türk bankacılık sisteminde takibe dönüşüm oranı yüzde 4'e ulaşmayacak ve varlık kalitesi de bozulmayacak

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