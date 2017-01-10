Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması

Döviz kurlarında yaşanan sert yükselişin ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecek" denildi.

Açıklama sonrası dolar 3.75 TL seviyesinin altına indi.

50 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasasında bankaların borç alabilme limitleri 11 Ocak 2017 tarihinden itibaren toplam 22 milyar Türk lirasına düşürülmüştür. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Bu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1,5 milyar ABD doları ilave likidite sağlanmış olacaktır.

Piyasalardaki gelişmeler yakından izlenmekte olup, gerekli görülmesi halinde, ülkemizde fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak üzere ilave adımlar atılabilecektir" denildi.