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Bülent Tüfenkci
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Bakan Bülent Tüfenkci'den Merkez Bankası açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Merkez Bankası'nın son müdahalesiyle ilgili oalrak, "Merkez Bankası faiz artırımını gerekli görüyorsa kendi karar mekanizması içinde alır. Ama ben artıştan yana değilim" dedi

10 Ocak 2017 Salı, 15:04:16 Güncelleme: 15:05:24

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de basın mensupları ile buluşmasında dolardaki değerlenme ve Merkez Bankası'nın son müdahalesi ile ilgili şunları kaydetti:

* TCMB kuru yakından izliyor, bugünkü kararları ile yerinde müdahalelerle süreci yöneteceğini anlıyorum.

* Kurda reel anlamda ciddi karşılığı olmayan bazı hareketleri gözlemiyoruz; TCMB'nin müdahaleleri yerinde.

* Süreci yakından izleyen TCMB ne yapılması gerektiği noktasında inisiyatifi elinde bulunduruyor. 

* TCMB faiz artırımını gerekli görüyorsa bunu kendi karar mekanizmaları içinde alır ve uygular ama ben artıştan yana
değilim.

* Prensip olarak faiz artırımına karşıyım; ticaretin ve yatırımın önündeki engellerin birinin yüksek faiz olduğunu
düşünenlerdenim.

* Dövizdeki hareketlerin faizi yükseltme noktasında kullanıldığını düşünüyoruz.

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