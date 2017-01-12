DÖVİZ
12 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Dolar ne oldu?
DÖVİZ

Dolar ne kadar? (12.01.2017)

Piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dün 3.94 TL ile rekor kıran dolar, güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak daha sonra yeniden 3.90 TL'nin üzerine çıktı. Euro ise 4.1553 TL ile rekor kırdı

12 Ocak 2017 Perşembe, 09:26:28 Güncelleme: 09:37:53

Dün 3.94 TL'yi aşarak rekor kıran dolar güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak kurlar ilerleyen dakikalarda 3.90 TL sınırını aştı. Euro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle euro 4.1553 TL ile tarihi zirvesini gördü. 

Gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'nin dün dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 3.7'e yaklaşırken, yılbaşından bu yana kayıp ise yüzde 10.4'e ulaştı.  

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

TL'deki değer kaybında Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşırken, bir not indirimi gelebileceği yönündeki endişeler ile jeopolitik riskler öne çıkıyor.

TAHVİL PİYASASI

TL'deki sert bozulma dün itibariyle tahvil piyasasında da oldukça belirginleşti. Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün 46 baz puanlık artışla yüzde 11.96'ya kadar yükseldi. Buna göre spot kapanışta ortalama yüzde 11.75, valörde son işlemde yüzde 11.94 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün 53 baz puan yükseldi. Buna göre spot kapanışta ortalama yüzde 11.21, valörde son işlemde yüzde 11.55 seviyesindeydi.

BORSADA SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Canikli: Koro halinde faiz üzerinden baskı yapmaya çalışılıyor
DÖVİZ

Canikli: Buna pabuç bırakmayız
Richmond Fed Başkanı'ndan faiz oranları hakkında açıklama
DÖVİZ

Richmond Fed Başkanı'ndan faiz oranları hakkında ...
Dolar ne kadar ? (06.01.2017)
DÖVİZ

Dolar güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? (05.01.2017)
DÖVİZ

Dolarda hareketli gün!
Dolar ne kadar? (04.01.2017)
DÖVİZ

Dün rekor kıran dolar bugün...
Dolar ne kadar? (03.01.2017)
DÖVİZ

Dolar rekor kırdı!
Döviz mafyası mahkemelik oldu!
DÖVİZ

DÖVİZ MAFYASI MAHKEMELİK OLDU!
Dolar ne kadar? (09.01.2017)
DÖVİZ

DOLAR 3.73 TL'Yİ AŞARAK REKOR KIRDI!
Dolar ne kadar? (12.01.2017)
DÖVİZ

DOLARDA HAREKETLİ BAŞLANGIÇ!
Dolardan cebi yanan vergi ötelemesi istedi
DÖVİZ

DOLARDAKİ ARTIŞ SONRASI ÖNLEM TALEBİ!
Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması
DÖVİZ

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK DOLAR HAMLESİ!
Dolar ne kadar? (10.01.2017)
DÖVİZ

DOLAR REKOR KIRDI EURO 4 TL'Yİ AŞTI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme