Dün 3.94 TL'yi aşarak rekor kıran dolar güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak kurlar ilerleyen dakikalarda 3.90 TL sınırını aştı. Euro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle euro 4.1553 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'nin dün dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 3.7'e yaklaşırken, yılbaşından bu yana kayıp ise yüzde 10.4'e ulaştı.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

TL'deki değer kaybında Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşırken, bir not indirimi gelebileceği yönündeki endişeler ile jeopolitik riskler öne çıkıyor.

TAHVİL PİYASASI

TL'deki sert bozulma dün itibariyle tahvil piyasasında da oldukça belirginleşti. Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik faiz dün 46 baz puanlık artışla yüzde 11.96'ya kadar yükseldi. Buna göre spot kapanışta ortalama yüzde 11.75, valörde son işlemde yüzde 11.94 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün 53 baz puan yükseldi. Buna göre spot kapanışta ortalama yüzde 11.21, valörde son işlemde yüzde 11.55 seviyesindeydi.

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