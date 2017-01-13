Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalesi açmaması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer artışının etkisiyle dün sert düşen dolar güne 3.7780 TL, euro ise 4,0110 liradan başladı. Ardından dolar yeniden 3.80 TL'nin euro 4.05 TL'nin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın miktar yöntemiyle bir haftalık repo ihalesi açmamasının ardından dolar 3.78 TL'nin altına indi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7980 lira, euronun satış fiyatı ise 4,0400 lira olmuştu.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Bankacılar TCMB'nin haftalık repo ihalesi açmamaya devam etmesi halinde gerçekten sıkılaştırmanın başlamış olacağını, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de kademeli olarak yükseleceğini böylece "örtülü faiz artırımı" yapılmış olacağını belirtiyor.

Son dönemde siyasi endişeler, enflasyonun yükselişe geçmesi ve TCMB'nin TL'deki değer kaybını durdurmak adına gerekli adımları atmayacağı endişesi ile TL gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrışmış ve dolar karşısındaki günlük değer kayıpları yüzde 3 seviyelerine yaklaşmıştı.

Dün haftalık vadede 7 milyar TL repo dönüşü bulunan TCMB, miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı.

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BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 düşüşle 80.783,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 108,04 puan azalırken bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile sigorta, en fazla gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL likiditesini sıkılaştırma adımının ardından gerileyen döviz kurlarının etkisiyle gün boyu hızlı yükselen BIST 100 endeksi, TL bazında yüzde 4,15, dolar bazında 7,13 değer kazandı ve günü 80.891,04 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da dün gerçekleşen 8 milyar lirayı aşan işlem hacmi ise tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret etti.

Analistler, TCMB'nin bugün de miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadığını ve sıkılaştırmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bu etkiyle dolar/TL'nin 3,8150'den 3,78'in altına gerilediğine dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul'da dünkü yükseliş rallisinin ardından bugün etkisini artıracak kar satışlarının gücünün izleneceğini, ABD'de açıklanacak veriler ile şirket bilançolarının da piyasaların odak noktasında olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 81.500 seviyesinin direnç, 79.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.