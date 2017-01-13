Nihat Zeybekci'den dolar açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki hareketlilikle ilgili soruları yanıtladı. Dövizde Türkiye'ye karşı yapılan spekülatif hareketlere karşı Türkiye'nin elinde kullanacağı silahların olduğunu belirterek, "Dün Mehmet Şimek'in de söylediği gibi Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil. Merkez Bankası dün müdahale etmedi ama 1 haftalık repo ihalesi açmayarak kurlarda düşüşe neden olan karar aldı" dedi.

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunun altını çizen Zeybekci şunları söyledi:

* Merkez Bankasının elinde çok fazla enstrüman ve yaklaşım vardır. Genel itibarıyla Merkez Bankası'ndan birilerinin beklediği, yapmasını istedikleri yaklaşım piyasaya döviz satarak müdahale etmesidir. Benim görüşüm bu yanlış bir yaklaşımdır. Daha başka enstrümanlar vardır.

* Merkez Bankasında Türkiye'ye karşı harekete geçilen bu spekülatif yaklaşıma karşı müdahale edecek güç vardır, enstrümanlar vardır ve çok güçlü şekilde bunların gereğini yapabilecek durumdadır. Bunun Türkiye için bir risk oluşturmayacağını düşünüyoruz çünkü gerekçesi yok.

* Önümüzdeki dönemde bu dalgalanma ve spekülatif hareketlerden ümidin kesilmesiyle tekrar Türk lirasının normal seyrine döndüğünü göreceğiz. (Türk lirasının negatif ayrışması) Biter, bitmemesi için bir neden yok.