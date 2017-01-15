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Nail Olpak
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MÜSİAD Başkanı: Dövizdeki oynama dış kaynaklı

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, "Dövizdeki oynamanın bir ayağı da dış kaynaklı. Bir ayağı ise spekülatiftir. Bu işe biraz sabredeceğiz. Hangi para biriminde geliriniz varsa o para biriminden borçlanın. Riskinizi minimize edin" dedi

15 Ocak 2017 Pazar, 10:34:59 Güncelleme: 10:37:02 AA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, dövizdeki oynamanın bir ayağının dış kaynaklı olduğunu belirterek, "Bir ayağı ise spekülatiftir. Bu işe biraz sabredeceğiz. Hangi para biriminde geliriniz varsa o para biriminden borçlanın. Riskinizi minimize edin." dedi.

Olpak, bir otelde düzenlenen MÜSİAD Konya Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu Toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın ve Türkiye'nin özellikle son zamanlarda zor günlerden geçtiğini, bu süreçte herkese belli görevlerin düştüğünü aktaran Olpak, "Bize düşen sorumluluk her ne pahasına olursa olsun direnmektir. Direnmekten kastım ise üretmeye ve büyümeye devam etmektir. Gerçek başarılar koşullara rağmen kazanılır. MÜSİAD olarak daima bu çizgide hareket ettik." diye konuştu.

Olpak, MÜSİAD'ın yurt içinde ve yurt dışında en yaygın küresel sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"MÜSAİD olarak tarihsel ve kültürel geçmişimiz olan bölgeler bizim için öncelikli. Birçok etkinliğimiz Afrika merkezli olarak devam ediyor. 2017 yılı içerisinde Afrika'da bir MÜSİAD fuarı gerçekleştireceğiz. Tüm bu etkinlikleri yaparken de yeni genel merkez binamızın da temelini attık."

Türkiye'nin yaşadığı zor günlerde yerinde ve zamanında bir duruş sergilediklerini dile getiren Olpak, "Gezi olaylarındaki açıklamamız, 17 Aralık'ta herkes bir köşeye çekilirken ortaya koyduğumuz tavır, 15 Temmuz'da darbeye karşı gösterdiğimiz tepki bunun ispatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, 2017 itibariyle Türkiye'de 86 şube ve temsilcilikle, yurt dışında da 68 ülkede ve 181 noktada faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Üyelerimiz arasında yardımlaşmayı öngören 'Karz-ı Hasen' fonu kurduk. Bu uygulamayı yaygınlaştırmak için bütün üyelerimizin bu fona üye olmalarını bekliyoruz. Tarihimizde ilk olarak yurt dışında resmi temsilcilikler açtık. Tüm bunları da sistematik bir şekilde yapıyoruz. MÜSİAD olarak yalnızca tespit ve öneride bulunmuyoruz, proje de gerçekleştiriyoruz. Henüz açıklanmayan 2016 dünya küresel büyüme rakamları Dünya Bankasına göre 2,4 şeklinde olacak. Eğer böyle gerçekleşirse 2009 krizinden sonraki en düşük büyümeyi yaşayacağız."

DÖVİZDEKİ OYNAMA DIŞ KAYNAKLI

Döviz kuruna ilişkin değerlendirmede bulunan Olpak, şöyle dedi:

"Bir taraftan ABD Başkanı'nın politikaları, AB'den ayrılan İngiltere ve yavaşlayan Çin gibi belirsizlikler var. Bunlara rağmen 2016'nın son çeyreğinde yüzde 1,8 küçülen Türkiye, 9 ay sonu itibariyle yüzde 2,2 büyüdü. Aynı dönemde ABD yüzde 1,6 büyürken, Almanya yüzde 1,5 büyüdü. Hem de herhangi bir darbe ya da çevrelerindeki bir savaşla muhatap olmadıkları halde. Dövizdeki oynamanın bir ayağı da dış kaynaklı. Bir ayağı ise spekülatiftir. Bu işe biraz sabredeceğiz. Hangi para biriminde geliriniz varsa o para biriminden borçlanın. Riskinizi minimize edin."

"HAKLARIMIZDAN ASLA ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da Türkiye ile ticaretin gelişmesi gerektiğine işaret ederek, ülkelerin kendi para birimi ile ticaret yapmasının önemine dikkati çekti.

Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerine ilişkin de Atun, "Görüşmeler bakanlar düzeyinden komite düzeyine geçmiştir. Plan ekonomi yönünden de sevindiricidir. Biz adada kalıcı bir barış istiyoruz. Haklarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Türkiye'nin garantörlüğünün sonsuza dek devam edeceği bir çözümü arzuluyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nail Olpak, Bakan Atun'a ney hediye etti.

Toplantıya, Konya Valisi Yakup Canbolat, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Afrika ülkelerinden büyükelçiler ve iş adamları katıldı.

 

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