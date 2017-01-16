Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AHaber canlı yayınında ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
* Şu anda kurlardaki yükselme büyük oranda ekonomik gerekçelerle değil siyasi manipülasyonlarla olmaktadır.
* Türkiye ekonomisine ilişkin negatif bir durum yok; çok fazla derin endişeler içinde olunmamalı.
* Kurdaki değişiklikler suni, ancak bu değişimler suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerimizi etkileyebilecek bir durum.
* Merkez Bankası'nın araçları var, bunu kullanıyor; siyaset güçlü şekilde yoluna devam ettikçe kurdaki değişiklikler de sürmez.
* Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskısını aşabilecek sağlam yapıya sahip.
*Ama genel çerçevede büyük bir sıkıntı görmüyorum, Türkiye bunu aşacak güçtedir.
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YORUMLAR 2
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Misafir 1 saat öncenormali ne acaba ?00
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Misafir 2 saat öncehamdolsun00
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