Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AHaber canlı yayınında ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:



* Şu anda kurlardaki yükselme büyük oranda ekonomik gerekçelerle değil siyasi manipülasyonlarla olmaktadır.



* Türkiye ekonomisine ilişkin negatif bir durum yok; çok fazla derin endişeler içinde olunmamalı.

* Kurdaki değişiklikler suni, ancak bu değişimler suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerimizi etkileyebilecek bir durum.* Merkez Bankası'nın araçları var, bunu kullanıyor; siyaset güçlü şekilde yoluna devam ettikçe kurdaki değişiklikler de sürmez.

* Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskısını aşabilecek sağlam yapıya sahip.

*Ama genel çerçevede büyük bir sıkıntı görmüyorum, Türkiye bunu aşacak güçtedir.