DÖVİZ
16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Numan Kurtulmuş
DÖVİZ

Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dolar kurunda yaşanan hareketlilikle ilgili olarak, "Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskısını aşabilecek sağlam yapıya sahip" dedi

16 Ocak 2017 Pazartesi, 14:39:19 Güncelleme: 14:41:34

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AHaber canlı yayınında ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

* Şu anda kurlardaki yükselme büyük oranda ekonomik gerekçelerle değil siyasi manipülasyonlarla olmaktadır.
 
* Türkiye ekonomisine ilişkin negatif bir durum yok; çok fazla derin endişeler içinde olunmamalı.


 
* Kurdaki değişiklikler suni, ancak bu değişimler suni de olsa enflasyon ve büyüme hedeflerimizi etkileyebilecek bir durum.
 
* Merkez Bankası'nın araçları var, bunu kullanıyor; siyaset güçlü şekilde yoluna devam ettikçe kurdaki değişiklikler de sürmez. 

* Önümüzdeki haftalarda kur normal seviyelere inebilir, Türkiye ekonomisi kur baskısını aşabilecek sağlam yapıya sahip.

*Ama genel çerçevede büyük bir sıkıntı görmüyorum, Türkiye  bunu aşacak güçtedir. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 1 saat önce
    normali ne acaba ?
  • Misafir 2 saat önce
    hamdolsun
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Dolar cephesi kızışıyor!
DÖVİZ

Dolar cephesi kızışıyor!
Dolardan cebi yanan vergi ötelemesi istedi
DÖVİZ

Dolardaki artış sonrası önlem talebi!
Döviz mafyası mahkemelik oldu!
DÖVİZ

Döviz mafyası mahkemelik oldu!
Dolar ne kadar? (10.01.2017)
DÖVİZ

Dolar rekor kırdı euro 4 TL'yi aştı!
Merkez Bankası'ndan kritik dolar açıklaması
DÖVİZ

Merkez Bankası'ndan kritik dolar hamlesi!
Bakan Bülent Tüfenkci'den Merkez Bankası açıklaması
DÖVİZ

Bakan Tüfenkci'den 'Merkez' açıklaması
Dolar ne kadar? (16.01.2017)
DÖVİZ

DOLARDA HAREKETLİ DAKİKALAR!
Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması
DÖVİZ

KURTULMUŞ'TAN FLAŞ DOLAR AÇIKLAMASI
MÜSİAD Başkanı: Dövizdeki oynama dış kaynaklı
DÖVİZ

MÜSİAD BAŞKAN'INDAN DOLAR AÇIKLAMASI!
Dolar ne kadar? (13.01.2017)
DÖVİZ

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLARI DÜŞÜREN İKİNCİ HAMLE!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor
DÖVİZ

BEŞTEPE'DE KRİTİK DOLAR ZİRVESİ!
Nihat Zeybekci'den dolar açıklaması
DÖVİZ

"BU GELDİĞİMİZ NOKTA DÖNECEKTİR, TL DEĞER KAZANACAK"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme