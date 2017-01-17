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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi zirvesini topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolardaki hareketliliği görüşmek üzere ekonomi zirvesini topladı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:18:59 Güncelleme: 17 Ocak 2017 Salı, 01:48:24 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi ile ikinci kez ekonomi zirvesinde buluştu. Erdoğan başkanlığındaki zirve, ağırlıklı olarak bakanlar düzeyinde gerçekleşti.

Toplantının Erdoğan’ın dolar konusunda daha hızlı olunması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından yapılması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gün içinde yaptığı çağrı ile ekonomi yönetimini Külliye’de topladı. Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katıldı. Erdoğan, toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanlarıyla bir araya gelerek, gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan, kasım ayı sonunda da ekonomi yönetimini Külliye’de toplamış ve bu toplantı sonrasında kamu sözleşmeleri ve işlemlerinde TL’ye geçilmesi kararı alınmıştı. Dünkü toplantıda, döviz kurunda uzun süredir devam eden dalgalanma, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlaması ile piyasalarda oluşacak muhtemel gelişmeler, kamu maliyesi, bankaların sermaye yapısı ile ekonomik durgunluk gibi gelişmeler de masaya yatırıldı.

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YORUMLAR 22
  • Misafir 13 saat önce
    Allah aşkına siz dolara müdahale etmeyin. Hatta mümkünse hiç hakkında dahi konuşmayın düşüremediğiniz gibi artırıyorsunuz.
  • Misafir 18 saat önce
    dolar artmıyo tl değer kaybediyo şuanda
  • Misafir 18 saat önce
    bugün 1 kuruş iner yarın 10 kuruş artar
  • Misafir 19 saat önce
    İnşallah iyi bir karar gelir
  • Misafir 19 saat önce
    Ay hadi, ins
  • Misafir 19 saat önce
    İşimiz çok zor allah yardımcımız olsun :(
  • Misafir 20 saat önce
    hadi reis sen bunuda başarırsın.bu güne kadar hangi cumhurbaşkanı ekonomi ile uğraşmış?
  • Misafir 20 saat önce
    DOLAR SATIŞINI BİR SÜRE YASAKLAYIN DÜŞSÜN ÇOK DÜŞÜNMEYE GEREK YOK
  • Misafir 20 saat önce
    TAŞERONUDA KONUŞSUNLAR
  • Misafir 20 saat önce
    Bununda atlatacağız Allah'ın izniyle
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