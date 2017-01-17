Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi zirvesini topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi ile ikinci kez ekonomi zirvesinde buluştu. Erdoğan başkanlığındaki zirve, ağırlıklı olarak bakanlar düzeyinde gerçekleşti.

Toplantının Erdoğan’ın dolar konusunda daha hızlı olunması gerektiği yönündeki açıklamasının ardından yapılması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gün içinde yaptığı çağrı ile ekonomi yönetimini Külliye’de topladı. Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci katıldı. Erdoğan, toplantı öncesinde, Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanlarıyla bir araya gelerek, gelişmeleri değerlendirdi.

Erdoğan, kasım ayı sonunda da ekonomi yönetimini Külliye’de toplamış ve bu toplantı sonrasında kamu sözleşmeleri ve işlemlerinde TL’ye geçilmesi kararı alınmıştı. Dünkü toplantıda, döviz kurunda uzun süredir devam eden dalgalanma, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlaması ile piyasalarda oluşacak muhtemel gelişmeler, kamu maliyesi, bankaların sermaye yapısı ile ekonomik durgunluk gibi gelişmeler de masaya yatırıldı.