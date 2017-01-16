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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dolardaki hareketliliği görüşmek üzere saat 16.00'da ekonomi zirvesini topluyor

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:18:59 Güncelleme: 16:47:56 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor. Saat 16.00'da yapılacak toplantıda dövizdeki hareketlilik ele alınacak.

Reuters'ta yer alan habere göre toplantıya bakan ve üst düzey bürokratların yanında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 2 dakika önce
    dolar artmıyo tl değer kaybediyo şuanda
  • Misafir 4 dakika önce
    bugün 1 kuruş iner yarın 10 kuruş artar
  • Misafir 7 dakika önce
    İnşallah iyi bir karar gelir
  • Misafir 38 dakika önce
    Ay hadi, ins
  • Misafir 44 dakika önce
    İşimiz çok zor allah yardımcımız olsun :(
  • Misafir 1 saat önce
    hadi reis sen bunuda başarırsın.bu güne kadar hangi cumhurbaşkanı ekonomi ile uğraşmış?
  • Misafir 1 saat önce
    DOLAR SATIŞINI BİR SÜRE YASAKLAYIN DÜŞSÜN ÇOK DÜŞÜNMEYE GEREK YOK
  • Misafir 1 saat önce
    TAŞERONUDA KONUŞSUNLAR
  • Misafir 1 saat önce
    Bununda atlatacağız Allah'ın izniyle
  • Misafir 2 saat önce
    Sanal paranın sanal faizi bitsin artık para baronları sömürdü bizi YETER....
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