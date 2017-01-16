Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor. Saat 16.00'da yapılacak toplantıda dövizdeki hareketlilik ele alınacak.
Reuters'ta yer alan habere göre toplantıya bakan ve üst düzey bürokratların yanında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.
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YORUMLAR 20
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Misafir 2 dakika öncedolar artmıyo tl değer kaybediyo şuanda00
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Misafir 4 dakika öncebugün 1 kuruş iner yarın 10 kuruş artar00
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Misafir 7 dakika önceİnşallah iyi bir karar gelir00
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Misafir 38 dakika önceAy hadi, ins00
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Misafir 44 dakika önceİşimiz çok zor allah yardımcımız olsun :(00
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Misafir 1 saat öncehadi reis sen bunuda başarırsın.bu güne kadar hangi cumhurbaşkanı ekonomi ile uğraşmış?1215
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Misafir 1 saat önceDOLAR SATIŞINI BİR SÜRE YASAKLAYIN DÜŞSÜN ÇOK DÜŞÜNMEYE GEREK YOK618
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Misafir 1 saat önceTAŞERONUDA KONUŞSUNLAR93
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Misafir 1 saat önceBununda atlatacağız Allah'ın izniyle2421
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Misafir 2 saat önceSanal paranın sanal faizi bitsin artık para baronları sömürdü bizi YETER....159
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