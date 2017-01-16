Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi zirvesini topluyor. Saat 16.00'da yapılacak toplantıda dövizdeki hareketlilik ele alınacak.

Reuters'ta yer alan habere göre toplantıya bakan ve üst düzey bürokratların yanında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya da katılacak.

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