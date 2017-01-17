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Dolar ne kadar oldu? (17.01.17)

Oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, gece 3.82 TL'yi gördü. Kurda bu sabah ilk işlemler 3.78'den geçti

17 Ocak 2017 Salı, 09:51:55 Güncelleme: 12:45:01

Dün güne 3.76 civarında başlayan ve oldukça dalgalı bir seyir ardından günü 3.78 civarında tamamlayan dolar/TL, gece illikit piyasalarda 3.82'li seviyelere çıktı. Kur bu sabah ise güne 3.7801/3.7850 seviyesinden başladı. Euro ise günün ilk işlemlerinde 4.03 TL seviyelerinden işlem gördü.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

BUGÜN DE 1 HAFTALIK REPO İHALESİ AÇMADI

Merkez Bankası bugün de  miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Öte yandan bankalar, TCMB'den yüzde 8.50 faizle kotasyon yoluyla repo imkanından ve yüzde 10.00 faizle geç likidite penceresinden de yararlanabilecek.
Merkez Bankası haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonluyordu. Merkez Bankası'nın bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle 5 milyar TL, BIST kotasyon yoluyla 35 milyar TL, GLP repo ile 190 milyon TL, Bankalararası para piyasalarından 9,773 milyon TL geç likidite imkanı ile 14.1 milyar TL dönüşü bulunuyordu.

Kararın ardından dolar/TL anlamlı bir değişim göstermedi.

Miktar yöntemi ile haftalık repo ihalesinde yüzde 8 faizle yaptığı fonlamaya geçen hafta Perşembe gününden itibaren ara veren Merkez Bankası dün itibarıyla Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında yüzde 8.5 fonlamayı da sınırladı.

Bankacılar dünkü zirve ardından TCMB'nin 24 Ocak'taki faiz kararı ve bunun ardından da yatırım yapılabilir kredi notu ile Türkiye'yi değerlendiren tek kuruluş olan Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirmesini takip edilecek.

Öte yandan piyasada doğrudan etkisi olması beklenmese de Hazine'nin bugün düzenleyeceği kuponsuz Hazine bonosu ihalesi de izlenecek.

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BORSA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselişle 82.103,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 391,71 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 0,87 ile metal ana sanayi oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 82.160,05 puan görmesinin ardından günü yüzde 0,23 artışla 81.711,69 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi ZEW endeksleri ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

 

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