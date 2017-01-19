DÖVİZ
19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Dolar
DÖVİZ

ECB'nin faiz kararı sonrası dolar yükseldi

Dolar, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yükselişe geçerek 3,84'ü aştı.

19 Ocak 2017 Perşembe, 17:50:14 Güncelleme: 17:53:24 İHA

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugünkü toplantısının ardından, faiz oranını değiştirilmediği açıklandı. ECB Başkanı Mario Draghi, bankanın faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında enflasyonist baskıların bastırılmış durumda olduğunu belirterek, çok önemli derecede parasal genişlemenin hala gerekli olduğunu söyledi.

Draghi, gerektiği takdirde yetki dahilinde olan tüm enstrümanları kullanacaklarını ifade etti. ECB'nin faiz kararı sonrasında güne 3,7950 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, yükselişe geçerek 3,8412 düzeyine çıktı. Kur, şu sıralarda 3,8350 düzeyinden işlem görüyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi zirvesini topladı
DÖVİZ

Dolar zirvede masaya yatırıldı
Dolar ne kadar? (16.01.2017)
DÖVİZ

Dolarda hareketli dakikalar!
Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması
DÖVİZ

Kurtulmuş'tan flaş dolar açıklaması
MÜSİAD Başkanı: Dövizdeki oynama dış kaynaklı
DÖVİZ

MÜSİAD Başkan'ından dolar açıklaması!
Nihat Zeybekci'den dolar açıklaması
DÖVİZ

"Bu geldiğimiz nokta dönecektir, TL değer kazanacak"
Dolar ne kadar? (13.01.2017)
DÖVİZ

Merkez Bankası'ndan doları düşüren ikinci hamle!
Başbakan Yıldırım'dan Merkez Bankası açıklaması
DÖVİZ

BAŞBAKAN'DAN MERKEZ BANKASI AÇIKLAMASI!
Mehmet Şimşek: Piyasalar şu an toz duman
DÖVİZ

MEHMET ŞİMŞEK: PİYASALAR ŞU AN TOZ DUMAN
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (19.01.17)
DÖVİZ

DOLAR GÜNE BÖYLE BAŞLADI!
Dolar ne kadar oldu? (18.01.17)
DÖVİZ

DOLAR GÜNE BÖYLE BAŞLADI!
TCMB repo ihalesi açmadı
DÖVİZ

MERKEZ BANKASI BUGÜN DE REPO İHALESİ AÇMADI!
Dolar ne kadar oldu? (17.01.17)
DÖVİZ

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme