Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 3,8205 seviyelerinde dengelendi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebi ile dün yükselişe geçerek günü yüzde 0,89 artışla 3,8274 seviyesinden tamamladı.

Bugüne Asya piyasalarında değer kaybı ile başlayan dolar/TL en düşük 3,8133 görse de saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybıyla 3,8205'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,0850'den, sterlin/TL ise yüzde 0,15 artışla 4,7260'tan alıcı buluyor.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin görece zayıf olduğunu ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkabileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de saat 20.00'de yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, yapacağı konuşmanın piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL için, 3,7740 seviyesinin destek, 3,8550 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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BORSA HAFİF YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 82.350,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 50,64 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile inşaat oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 83.400 puanı test etse de bu seviyeyi aşamadı. Öğleden sonra açıklanan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin yükselmesinin ardından, satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybı ile 82.300,32 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da üretici fiyatları enflasyonu başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de saat 20.00'de yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, yapacağı konuşmanın piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 81.100 seviyesinin destek, 83.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.