DÖVİZ
20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Dolar
DÖVİZ

Dolar fiyatları ne kadar oldu? (20.01.17)

Dolar 3,8240 liradan, avro 4,0840 liradan güne başladı

20 Ocak 2017 Cuma, 09:10:16 Güncelleme: 10:49:03 AA

Dolar/TL, güne düşüşle başlayarak 3,8205 seviyelerinde dengelendi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dün ve önceki günkü açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan dolar talebi ile dün yükselişe geçerek günü yüzde 0,89 artışla 3,8274 seviyesinden tamamladı.

Bugüne Asya piyasalarında değer kaybı ile başlayan dolar/TL en düşük 3,8133 görse de saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybıyla 3,8205'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 4,0850'den, sterlin/TL ise yüzde 0,15 artışla 4,7260'tan alıcı buluyor.

 1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

 

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin görece zayıf olduğunu ve piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkabileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de saat 20.00'de yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, yapacağı konuşmanın piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL için, 3,7740 seviyesinin destek, 3,8550 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

BORSADA SON DURUM İÇİN TIKLAYINIZ

 BORSA HAFİF YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 82.350,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 50,64 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 yükselirken, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile inşaat oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 83.400 puanı test etse de bu seviyeyi aşamadı. Öğleden sonra açıklanan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketindeki enflasyon tahminlerinin yükselmesinin ardından, satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybı ile 82.300,32 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da üretici fiyatları enflasyonu başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

Bugün, ABD'de saat 20.00'de yemin ederek başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın, yapacağı konuşmanın piyasaların odak noktasında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 81.100 seviyesinin destek, 83.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

 

 

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yıldırım'dan Merkez Bankası açıklaması
DÖVİZ

Başbakan'dan Merkez Bankası açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi zirvesini topladı
DÖVİZ

Dolar zirvede masaya yatırıldı
Dolar ne kadar? (16.01.2017)
DÖVİZ

Dolarda hareketli dakikalar!
Numan Kurtulmuş'tan dolar açıklaması
DÖVİZ

Kurtulmuş'tan flaş dolar açıklaması
MÜSİAD Başkanı: Dövizdeki oynama dış kaynaklı
DÖVİZ

MÜSİAD Başkan'ından dolar açıklaması!
Nihat Zeybekci'den dolar açıklaması
DÖVİZ

"Bu geldiğimiz nokta dönecektir, TL değer kazanacak"
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (19.01.17)
DÖVİZ

DOLAR GÜNE BÖYLE BAŞLADI!
Mehmet Şimşek: Piyasalar şu an toz duman
DÖVİZ

MEHMET ŞİMŞEK: PİYASALAR ŞU AN TOZ DUMAN
ECB'nin faiz kararı sonrası dolar yükseldi
DÖVİZ

DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞTE!
Dolar fiyatları ne kadar oldu? (20.01.17)
DÖVİZ

İŞTE DOLARIN SON DURUMU!
TCMB repo ihalesi açmadı
DÖVİZ

MERKEZ BANKASI BUGÜN DE REPO İHALESİ AÇMADI!
Dolar ne kadar oldu? (18.01.17)
DÖVİZ

DOLAR GÜNE BÖYLE BAŞLADI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme