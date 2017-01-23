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Dolar talebini etkileyecek KHK

Resmi Gazete'de yer alan KHK ile kamu kurumları döviz cinsi işlemlerinde Türk Lirası kullanabilecek

23 Ocak 2017 Pazartesi, 11:08:09 Güncelleme: 11:09:50 HABERTURK.COM

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) kamu kurumlarının dolar cinsi işlemlerini Türk Lirası ile yapabilmelerini sağlayan düzenleme de yer aldı. 

Söz konusu KHK'da şu ifadelere yer verildi: "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurtiçi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2/1/2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31/12/2017 tarihine kadar Türk Lirası olarak tahsil edebilirler. Bu madde kapsamındaki işlemler ve sonuçları, bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmez.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 43 dakika önce
    Dolar yükselişe geçti yine.
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