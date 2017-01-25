Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararı sonrası sert fiyat hareketlerinin yaşandığı dolar güne 3.7820 TL seviyesinden başladı. Akşam saatlerinde artan alımların etkisiyle dolar 3.8472 TL'ye kadar çıktı. Euro ise 4.1264 TL'yi gördü.

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutarak koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizini artırdığı PPK toplantısı ardından piyasada gözler bugün atılacak likidite adımlarında olacak.

Bankacılar alınan kararların piyasalarda global bazda bir bozulma olmaması halinde TL'de sert kayıpları engelleyeceği görüşünde. Cuma günü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ile ilgili vereceği karar yakından takip edilecek.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 11.04 seviyesinden kapanırken, PPK sonrası valörde yüzde 11.23'e kadar yükselmesinin ardından son işlemde yüzde 11.10 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta son işlemde

yüzde 11.19, valörde son işlemde yüzde 11.27 seviyesindeydi.

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BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.079,63 puan azalışla 83.128,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 78,52 puan ve yüzde 0,09'luk düşüşle 84.129,38 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 662,68 puan ve yüzde 0,79 değer kaybederek 83.545,21 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 82.811,15 puanı, en yüksek 84.278,03 puanı gören endeks, günü yüzde 1,28 düşüşle 83.128,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 1.408,17 puan ve yüzde 1,37 azalarak 101.485,58 puandan kapandı. İşlem gören 501 hisse senedinin 111'i prim yaptı, 253'ü geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank ve Hacı Ömer Sabancı Holding bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

GLOBAL PİYASALAR



Asya borsaları Wall Street'teki güçlü kapanıştan destek bularak üç ayın zirvesine yükselirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların doları nasıl destekleyeceği hakkında yatırımcılarda oluşan şüpheler toparlanmaya çalışan dolarda kırılganlık yaratıyor.

Trump makamındaki ilk günlerinde korumacı ticaret politikaları alanında adımlar attı. Dün ise ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlara yönelmesiyle birlikte, ABD Hazine tahvil getirileri yükseldi ve dolar değer kazandı. Trump, önceki başkan Obama döneminde çevreye zararı nedeniyle rafa kaldırılan iki tartışmalı petrol boru hattının inşasına dün izin verdi. Trump ayrıca ABD'deki üç büyük otomobil üreticisi ile ülke içinde daha çok otomobil üretmelerini istedi.