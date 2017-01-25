UBS: Dolara ilişkin görüşümüz negatif

UBS Group AG varlık yönetimi birimine göre ABD Doları zirveye ulaştı ve bu yıl Başkan Donald Trump'ın yönetimi altında muhtemelen düşecek. UBS'e göre dolarda yakın zamanda görülecek düşüş, baz ve değerli metal fiyatlarını destekleyecek.
UBS varlık yönetimi birimi emtia ve forex idari direktörü Wayne Gordon, Bloomberg TV ile gerçekleştirdiği mülakatta “Donald Trump'ın sözünü verdiği daha fazla altyapı ve düşük vergi ile edinilecek daha fazla borç ABD için ikiz açığa dönüşme eğilimi barındırıyor; bu da dolar için net bir şekilde olumsuz.” dedi.
Gordon, Singapur'da gerçekleştirdiği mülakatta “Bizim UBS'te ABD Doları'na ilişkin görüşümüz negatif. Biz doların zirveyi gördüğüne inanıyoruz. Bizce burdan düşecek” dedi ve “Böyle düşünüyoruz çünkü reel faiz oranlarının eksi bölgede daha fazla ilerlediğini görüyoruz” diye ekledi.
Bloomberg HT
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Misafir 6 saat önce75 yaşındayım doların düştüğünü görmedim..120
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Misafir 7 saat öncezaten dolar yukselmiyor tl düşüyor150
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Misafir 7 saat önceBizde yükselir geçen senede dünyada düştü.90
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Misafir 7 saat önceher yerde iner, bizde çıkar bu gerilimle.93
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Misafir 8 saat öncedudakların dan bal damlıyor inş söylediğin gibi olur 2.700 2.85033
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Misafir 8 saat öncedollar dusmez60
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Misafir 8 saat önceevet dolar alın dolar 5.35 olur63
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Misafir 8 saat önceBir tahmin de benden Referanduma kadar dolar 4.25i görecek sene sonunda ise 4tl ile kapanacak AKP'nin istediği sonuç gelse dahi. Bu yolların köprülerin havaalanlarının geri ödemeleri başladığında bizi kara günler bekliyor olacak. Bugünden önleminizi alın borçlarınızı azaltın.93
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Misafir 10 saat önceDemekki dolar fırlayacak :)363