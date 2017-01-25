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UBS: Dolara ilişkin görüşümüz negatif

UBS varlık yönetimi birimine göre ABD Doları, Donald Trump yönetimi altında bu yıl muhtemelen düşecek

25 Ocak 2017 Çarşamba, 12:15:12 Güncelleme: 12:25:03

UBS Group AG varlık yönetimi birimine göre ABD Doları zirveye ulaştı ve bu yıl Başkan Donald Trump'ın yönetimi altında muhtemelen düşecek. UBS'e göre dolarda yakın zamanda görülecek düşüş, baz ve değerli metal fiyatlarını destekleyecek.

UBS varlık yönetimi birimi emtia ve forex idari direktörü Wayne Gordon, Bloomberg TV ile gerçekleştirdiği mülakatta “Donald Trump'ın sözünü verdiği daha fazla altyapı ve düşük vergi ile edinilecek daha fazla borç ABD için ikiz açığa dönüşme eğilimi barındırıyor; bu da dolar için net bir şekilde olumsuz.” dedi.

Gordon, Singapur'da gerçekleştirdiği mülakatta “Bizim UBS'te ABD Doları'na ilişkin görüşümüz negatif. Biz doların zirveyi gördüğüne inanıyoruz. Bizce burdan düşecek” dedi ve “Böyle düşünüyoruz çünkü reel faiz oranlarının eksi bölgede daha fazla ilerlediğini görüyoruz” diye ekledi.

Bloomberg HT

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 6 saat önce
    75 yaşındayım doların düştüğünü görmedim..
  • Misafir 7 saat önce
    zaten dolar yukselmiyor tl düşüyor
  • Misafir 7 saat önce
    Bizde yükselir geçen senede dünyada düştü.
  • Misafir 7 saat önce
    her yerde iner, bizde çıkar bu gerilimle.
  • Misafir 8 saat önce
    dudakların dan bal damlıyor inş söylediğin gibi olur 2.700 2.850
  • Misafir 8 saat önce
    dollar dusmez
  • Misafir 8 saat önce
    evet dolar alın dolar 5.35 olur
  • Misafir 8 saat önce
    Bir tahmin de benden Referanduma kadar dolar 4.25i görecek sene sonunda ise 4tl ile kapanacak AKP'nin istediği sonuç gelse dahi. Bu yolların köprülerin havaalanlarının geri ödemeleri başladığında bizi kara günler bekliyor olacak. Bugünden önleminizi alın borçlarınızı azaltın.
  • Misafir 10 saat önce
    Demekki dolar fırlayacak :)
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