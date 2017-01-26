Merkez Bankası'nın kararı sonrasında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in yarın Türkiye ile ilgili yapacağı açıklamayı bekleyen piyasalar yeni güne sakin başladı. Dün oldukça hareketli bir seyir izleyen ve günü 3.8250 TL'den tamamlayan dolar, ilk işlemlerde 3.8330'den işlem gördü. İlerleyen dakikalarda dolar 3.87'nin üzerine çıktı. Euro ise 4.16 TL sınırına dayandı.

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

Tahvil-bono piyasasında 11 Şubat 2026 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.21, valörde son işlemde yüzde 11.34 seviyesindeydi. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvil dün spot kapanışta son işlemde yüzde 11.31, valörde son işlemde yüzde 11.36 seviyesindeydi.

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BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 83.418,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 290,55 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla değer kazanan yüzde 0,56 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde bu yılın en yüksek seviyesi olan 84.278,03 puana kadar çıktı. Döviz fiyatlarındaki yükseliş ve pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybı ile 83.128,26 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD' de başta toptan eşya stokları olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Doland Trump'ın söylem ve kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 82.200 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.