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Dolar fiyatları ne kadar oldu? (27.01.17)

Dolar, Fitch'in not açıklaması öncesi 3.90 TL'nin üzerini gördü

27 Ocak 2017 Cuma, 09:10:14 Güncelleme: 10:52:17

Dolar/TL , haftanın son işlem gününde Fitch'in not açıklaması öncesi 3.89 TL seviyesinin üzerini gördü.

Dolar, Perşembe günü Merkez Bankası'nın 500 milyon dolarlık Döviz depo ihalesine 1.28 milyar dolar teklif gelmesi ve Başbakan Yıldırım'ın OHAL'in devam edeceğini açıklamasının ardından yükselerek, Türk Lirası karşısında 3.87 seviyesini aşmıştı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Cuma günü Türkiye'nin ülke notuna ilişkin değerlendirmesini açıklaması bekleniyor. Olası bir not indiriminin kur üzerinde olumsuz etki yapması bekleniyor.

Merkez Bankası dün BIST fonlamasının kısılması ve swap ihalesinde miktar ve faizin yükseltilmesine rağmen dolar/TL'de yükseliş devam etmişti.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 düşüşle 83.578,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 247,58 puan geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi ise yüzde 0,21 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,96 ile inşaat oldu.

Dün küresel piyasalardaki pozitif seyrin etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi gün içinde 84.000 puanın üzerini test etti. Bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi, kazançlarının bir kısmını geri vererek günü önceki kapanışına göre yüzde 0,84 artışla 83.826,54 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de büyüme ve 4. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugün piyasalar kapandıktan sonra yapması beklenen Türkiye değerlendirmesi öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 82.200 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

 

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YORUMLAR 5
  • Misafir 39 dakika önce
    eyyy millet dolarları sattık düşmedi...bu sefer almayı deneyelim belki düşer :))
  • Misafir 50 dakika önce
    çok kötü çoookkkk.
  • Misafir 55 dakika önce
    Dolar almayan yaya kalir
  • Misafir 1 saat önce
    Vah vaaah. Yükseldimi dolar tekrar ?
  • Misafir 2 saat önce
    Merkez bankasi dolar düşüşteyken yapmadı 1 puan faiz artışı yüzünden deli gibi artiyor.ne yazıkki şimdi daha fazlasına ihtiyaç duyacak
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