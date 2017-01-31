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Merkez Bankası iyice sıktı Fitch etkisiz kaldı

Fitch kararının ardından haftaya tedirgin başlayan piyasalar, Merkez Bankası’nın likiditeyi sıkı tutan hamleleri sonrası sakinleşti. Merkez’in ağırlıklı fonlama maliyeti dün yüzde 10.30’u aşarak 2012 yılı ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, dolar 3.80’e indi, Borsa İstanbul yüzde 2.84 yükseldi

31 Ocak 2017 Salı, 00:26:57 Güncelleme: 00:37:02

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in cuma akşamı Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmesinin ardından piyasalarda korkulan olmadı. Güne 3.86 TL’den başlayan dolar, gün içinde 3.80 TL’nin altına inerken, günü ise 3.80 TL seviyelerinde tamamladı. Borsa İstanbul ise yüzde 2.84 yükselerek 86 bin 207 puandan kapandı.

Piyasalardaki sakinleşmede, Fitch kararının önceden fiyatlanması ve en kötünün geride kaldığı algısı da etkili oldu. Piyasalardaki rahatlamada ise Merkez Bankası’nın likiditeyi sıkı tutan hamleleri etkili oldu. Öyle ki, cuma günü yüzde 10’un üzerine çıkan Merkez Bankası’nın ağırlıklı fonlama maliyeti dün yüzde 10.30’u aşarak 2012 yılı ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu iki hafta önceye göre 2 puanlık artış anlamına geliyor. Kurdaki düşüşte bir anlamda piyasaların dolara doyması da etkili oldu.

Şöyle ki, swap olarak da tanımlanan Merkez Bankası’nın TL depoları karşılığı döviz depo ihalesinde dün 1 milyar dolarlık ihaleye 900 milyon dolar talep geldi. Oysaki geçen hafta perşembe günü 500 milyon dolarlık ihaleye 1.3 milyar dolar, cuma günü ise 1 milyar dolarlık ihaleye 1.9 milyar dolarlık teklif gelmişti. Merkez Bankası dün depo ihalesinde TL faiz oranını yüzde 11, dolar faiz oranını ise yüzde 0.75 seviyesinde tuttu.

Dünkü ihalede talebin düşmüş olmasının dolardaki düşüşü tetiklediğini belirten bankacılar, Temmuz 2016’dan bu yana TL’nin dolar karşısında değer kaybedeceği yönünde açılan pozisyonların dün itibarıyla ilk kez toplu olarak kapandığına dikkat çekiyorlar.

KIRILAN NOT 6 YILDA GERİ GELİYOR

Yatırım bankası Morgan Stanley yayınladığı raporunda, bir ülkenin yatırım yapılabilir notunu kaybettikten sonra yeniden kazanmasının ortalama 6.1 yıl sürdüğüne dikkat çekti. Rapora göre, yatırım yapılabilir notu alan ülkelerin daha güçlü bir ekonomik büyüme, azalan veya ortalamanın altında kalan kamu borçları ve gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) düzeylerine sahip olma eğiliminde oldukları belirtiliyor. Raporda, Türkiye’nin yeniden yatırım yapılabilir ülke statüsünü kazanma süresinin 6.1 yıl olan ortalamadan daha kısa süreceği kaydedildi.

‘ÖNEMLİ OLAYLAR ARİFESİNDE NOT DEĞİŞİKLİĞİ HAKSIZLIK’

JJCR Eurasia Rating’in Başkanı Orhan Ökmen Türkiye’nin istisnai bir konjonktürden geçtiğine dikkat çekerek, “Önemli olayların arifesinde not değişikliği yapmamak derecelendirme literatürünün metodolojik olarak önemli bir taahhüdüdür. Böylesine istisnai konjonktür dönemlerini dikkate almadan yapılacak bir not değişikliği, haksızlık ve adaletsizlik durumu oluşturur” dedi.

 

Sefer YÜKSEL / GAZETE HABERTÜRK

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