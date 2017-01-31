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Dolar ne kadar oldu? (31.01.17)

Dün dolar/TL, dün 3,8794'ü görmesinin ardından hızla düşüşe geçerek 3,7705'e kadar geriledi ve günü 3,7764 seviyesinden tamamladı.

31 Ocak 2017 Salı, 09:30:39 Güncelleme: 10:04:11 AA

Dün dolar/TL, dün 3,8794'ü görmesinin ardından hızla düşüşe geçerek 3,7705'e kadar geriledi ve günü 3,7764 seviyesinden tamamladı.

Bugün Asya piyasalarında en düşük 3,7725 seviyesini gören Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,60 artışla 3,7980 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,64 artışla 4,0660, sterlin/TL de yüzde 0,85 yükselişle 4,7547'den işlem görüyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu sunumu ve sonrasındaki soru-cevap bölümündeki açıklamaları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,7550 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 3,8100 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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