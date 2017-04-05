Dolar 3.70 TL'yi gördü

Bankacılar TL'deki satış baskısının gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir kaç günde daha belirgin hissedildiğini, yaklaşan referandum ve enflasyondaki kalıcı çift hane beklentileri gibi ekonomik nedenlerin de etkili olduğunu belirttiler.

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bu dönemlerde TL hem ekonomik hem siyasi hem de jeopolitik etkilerden dolayı daha bir performans gösteriyor. Çok büyük bir ayrışmadan bahsetmek zor ancak referanduma kadar bu dalgalanmalarının devamı olası. Ancak ayrışmanın sınırlı düzeylerde kalmasını bekliyoruz" dedi.

Dün akşam saatlerinde 3.66'nın hemen üzerinde işlem gören daha sonra likit piyasada 3.69'a yaklaşan dolar/TL bu sabah ise güne 3.67'li seviyelerde başlamıştı.

Kur gün içinde yukarı yönlü bir trend izleyerek en yüksek 3.7050 seviyesini test ettikten sonra saat 14.15'te 3.6915 TL seviyelerinden işlem gördü.