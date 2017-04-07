ABD'nin Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait askeri Şayrat Hava Üssünü Amerikan füzeleriyle vurulmasının ardından New York borsasında vadeli işlemler yüzde 0,3'e yakın düşerken, Amerikan doları dünyada değer kaybetti, Türkiye'de ise yüzde 0.74 yükselerek 3,7368 TL oldu.

Dolar böylece 14 Mart'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

3.74 TL'NİN ÜZERİNDEN DÖNDÜ

Güne 3.71 seviyelerinde başlayan ve bu civarda dalgalanan kur, ABD'nin Esad rejimi hedeflerine 50'den fazla Tomahawk füzesi ile saldırmasının ardından 3.7476 TL seviyesine kadar çıktı. Daha sonra gelen satışlarla ise 3.7360 TL seviyelerinde dengelendi.

Dolar akşam saatlerinde ise 3.63 TL sınırına kadar çekildi.

BORSADA KAYIP SINIRLI

Yükselen jeopolitik gerilim ve sabah saatlerinde 3.75 sınırına kadar yükselen dolar/TL'nin etkisiyle borsa güne satıcılı başladı. Borsa ilk işlemlerin ardından yüzde 0.25 kayıpla 88 bin 460 seviyelerine geriledi.

Borsa akşam saatlerinde kapanışa yakın 88 bin 550 seviyerinden işlem gördü.

Anadolu Yatırım araştırma departmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada borsanın güne "muhakkak satıcılı bir başlangıç yapmasının" beklendiğini belirterek, "Dolar/TL'deki seyrin endekse yansıması olacaktır. Endeks 88 bin 500 seviyesinin altında kaldığı sürece 87 bin 800'e doğru bir gerileme görebiliriz. Yukarı tarafta ise 89,000 direncini izliyoruz" ifadelerini kullandı.

PİYASALAR ÇALKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Esed rejiminin İdlib’in Han Şeyhun beldesinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Şayrat Hava Üssüne 59 Tomahawk füzesi fırlattıklarını duyurmasının ardından küresel piyasalar çalkalandı.

Orta Doğu'da siyasi ve güvenlik gerilimin artmasıyla küresel piyasalarda ham petrol fiyatları yüzde 2'ye yakın artış kaydetti.

TSİ 5:50'de ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı 52,92 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 56,06 dolara fırladı.

TSİ 06:20'de New York borsasında Dow Jones vadeli endeksi 60,00 puan (yüzde 0,29) düşüşle 20.545,00 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 7,25 puan (yüzde 0,31) kayıpla 2.346,50 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 15,00 puan (yüzde 0,28) azalarak 5.407,75 puan oldu.

ABD'nin Suriye'deki hedefleri füzelerle vurmasının ardından Amerikan doları gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı değer kaybederken, Türk lirasına karşı yükseldi.

ABD dolarının İngiliz sterlinine karşı değeri 0,80162'ya ve euroya karşı değeri 0,9381'e kadar gerilerken, Japon yenine karşı 110,14 seviyesine karşı düştü.

ABD dolarının içeride ise 3,7368 seviyesine kadar yükseldi.