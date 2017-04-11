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Dolar güne yatay başladı

Dolar bugün güne yatay başlayarak 3,7260 seviyelerinde dengelendi

11 Nisan 2017 Salı, 11:29:53 Güncelleme: 11:57:05 AA

Dolar/TL güne yatay başlayarak 3,7260 seviyelerinde dengelendi. Dün, gün boyu 3,7160-3,7380 bandı arasında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 3,7296 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 3,7260'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 azalışla 3,9475'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,10 düşüşle 4,6250'den alıcı buluyor.

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İŞTE ALTIN FİYATLARI

Analistler, dün akşam bir konuşma yapan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının piyasaya yeni bir ipucu vermediğini belirterek, piyasalardaki sakin bir seyir izlendiğini kaydetti.

Yellen dün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin Fed'in hedefleri olan tam istihdamı ve yüzde 2'lik enflasyon seviyesini yakaladığına dikkati çekerek, "Kademeli faiz artışları büyük ihtimalle izleyeceğimiz yol olarak gözüküyor. Enflasyon eğrisinin gerisinde kalmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yellen, Fed'in faizlerin kademeli artırımında çok beklemesi durumunda ekonominin aşırı ısınabileceğini ve bu durumda bankanın faiz artırımlarını hızlandırmak zorunda kalacağını, bunun ise resesyona neden olacağını vurguladı.

Analistler, bugün, İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'nin 3,7430 seviyesinin önemli direnç, 3,7050 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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