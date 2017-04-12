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Dolar fiyatları ne kadar oldu? (12.04.17)

Geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanma ile 3.74 TL sınırına kadar yükselen dolar kuru, bu hafta kademe kademe düşüyor. Dolar/TL öğle saatlerine yaklaşılırken 3.6845'e geriledi.

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:41:38 Güncelleme: 11:51:59

Dolar/TL güne düşüşle başlayarak son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.6785'i görmesinin ardından dolar 3.68 TL sınırında dengelendi.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel değer kaybeden dolar/TL, dün 3,6970 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0.86 azalışla 3.6975'ten tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3.6785'i gören dolar/TL, saat 11.40 itibarıyla yüzde 0.35 düşüşle 3.6845'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.15 azalışla 3.9170'ten alıcı buluyor.

ÜÇ GÜNLÜK DÜŞÜŞ YÜZDE 1.5 

Öte yandan 7 Nisan'daki 3.74 TL zirvesi ile kıyaslandığında, son 3 iş gününde dolardaki kayıp yüzde 1.5'e ulaştı.

Analistler, azalan dolar talebiyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değerlendiğini belirterek, bu durumdan en fazla Güney Afrika randı, Güney Kore wonu ve Türk lirasının pozitif yönde etkilendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Kuzey Kore ve Çin'e verdiği mesajların küresel piyasalarda risk iştahı azalttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini kaydetti.

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