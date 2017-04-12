Pazartesi günü 3.7535 TL'yi gören dolar kuru, iki gündür yaşadığı düşüş sonrasında bugün kapanışa yakın 3.66 TL'nin altına kadar geri çekildi.

Böylece dolarda en yüksek ve en düşük noktalar baz alındığında iki günlük kayıp yüzde 2.5'e kadar çıktı.

Dolar saat 17.50 itibariyle 3.6636 TL seviyesinde bulunuyor.

Dünden bügüne değişime bakıldığında ise dolardaki kaybın yüzde 0.92 olduğu görülüyor.

Euro da yüzde 0.6 kayıpla 3.8987 TL seviyelerine geriledi.

Dolardaki hareketliliği değerlendiren AHL Forex Araştırma Uzmanı Özgecan Özdemir, piyasalarda referandum sonrası azalacak belirsizliğin fiyatlandığını söyledi.

KRİTİK SEVİYELER

Özdemir, Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olarak ikinci sıraya yerleştiğinin görüldüğüne dikkat çekti ve şu şekilde konuştu:

"Veri akışının geçtiğimiz haftaya oranla nispeten sakin olması daha çok fiyatların teknik ve siyasi gündeme bağlı olarak gerçekleşmesine neden oluyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore'ye tehdit içeren mesajlar vermesinin dolardaki kırılganlığı artırdığını görüyoruz. Özellikle 3.67 TL destek seviyesinin kırılmasıyla düşüşlerin hız kazandığını görebiliriz. 3.66-3.65 destek bölgesi ise orta vadeli yükselen trendin bozulması açısından büyük önem arz ediyor. Bu nedenle bu seviyelerin aşılması durumunda dolar/TL'de yeni bir düşüş trendi oluşumu başlayabilir. Yukarıda ise 3.71 seviyesi kurda meydana

gelebilecek toparlanmalara karşı kalıcı yükselişler açısından belirleyici olacak."