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Dolar fiyatları ne kadar oldu? (13.04.17)

İstanbul serbest piyasada dolar güne 3.6520 TL seviyelerinden başladı. Dolar saat 09.25 itibariyle dünkü kapanış seviyeleri olan 3.65 TL'de bulunurken, sonrasında gelen satışlarla 3.6447 TL'ye kadar geriledi.

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:28:38 Güncelleme: 10:03:58 HABERTURK.COM

Dolar pazartesi günü 3.7535 TL'yi gördükten sonra düşüşe geçmişti. Dün 3.65 TL'nin altını göre dolar günü 3.6494 TL seviyelerinden tamamlamıştı.

Dolar bugüne sakin bir seyirle başlarken önce 3.65 TL seviyesinde dengelendi. Ardından gelen satışlarla ise yine 3.65 TL'nin altına sarktı ve yüzde 0.1 kayıpla 3.6447 TL'ye kadar geriledi. 

Euro ise güne 3.9030 liradan güne başladı, ardından 3.8954 TL'ye kadar geriledi. Euro dünkü kapanışta 3.8974 TL seviyesindeydi.

Analistler, dolar/TL'nin son bir haftanın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekerek, hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde TL varlıklardaki pozitif seyrin devam ettiğini dile getirdi.

Reuters'ta yer alan yorumda ise referanduma kısa bir süre kala son çıkan anketlerin genel olarak "evet" sonucuna işaret etmesi ile dün dolar/TL'de aşağı yönün hızlandığı ve geçen hafta 3.75'in üzerine çıkan dolar/TL'nin hafta boyunca izlediği iyimserliği dün itibarıyla 3.65'in altına taşıdığı kaydedildi.

Bankacılar, son dönemde Brexit ve ABD başkanlık seçimlerini örnek göstererek anketlerin birbirine oldukça yakın çıkması
nedeniyle fiyatlamalarda zorlanıldığını belirtmişlerdi. Bu gelişmenin de kurda dalgalanmalara neden olduğunu söylemişlerdi. Ancak son iki günde sonuçları açıklanan ve piyasalarca yakından takip edilen anket şirketlerinin yayımladığı Nisan ayı araştırmalarına göre "evet" oylarının az farkla önde görünmesi kurdaki iyimserliği hızlandıran bir sebep oldu.

Bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.45 Fransa, mart ayı TÜFE

10.00 Türkiye, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.00 Türkiye, haftalık menkul kıymet, para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, mart ayı ÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaş başvuruları

15.30 ABD, Michigan Tüketici Güven Endeksi

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1 EURO KAÇ LİRA OLDU?

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