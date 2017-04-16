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dolar referandum, dolar ne kadar, referandumun dolara etkisi
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Referandumun dolara etkisi

Dolar/TL referandumda "evet" oylarının önde olduğunu göstermesi ardından ilk işlemleri 3.65 TL seviyesinden geçti, ardından 3.6250 TL'ye kadar geriledi.

16 Nisan 2017 Pazar, 22:37:47 Güncelleme: 23:27:41 AA

Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkmasının ardından uluslararası piyasada yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar/TL 3,6250'yi gördü.

Dolar/TL, cuma günü yurt içi piyasalarda 3,69'un üzerinde seyretmiş ve hafta kapanışına yakın uluslararası piyasada 3,7376'ya kadar çıkmıştı.

Halkoylamasının ardından uluslararası piyasada 3,6250'ye kadar gerileyen dolar/TL, saat 22.30'da, önceki kapanışına göre yaklaşık yüzde 3 gerileyerek 3,6310 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,1 azalışla 3,8600, sterlin/TL yüzde 2,20 düşüşle 4,5510'dan işlem görüyor.

Analistler, halkoylamasında, resmi olmayan sonuçlarına göre "evet" çıkmasının, beklentiler doğrultusunda TL varlıkların güçlenmesini sağladığını belirtiyor.

Halkoylamasının gündemden düşmesiyle, hükümetin reformlara ve ekonomiye daha fazla odaklanacağı beklentisinin yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisinin devam etmesini sağlayabileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'de teknik açıdan 3,60 ve 3,55 desteklerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

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