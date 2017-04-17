Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) “Nisan ayı Beklenti Anketi” yayımlandı. TCMB anketinden çıkan sonuçlara göre yılsonu Dolar/TL tahmini 3.8352 oldu. Mart ayı anketine göre kurdaki yılsonu tahmini 3.8495 seviyesinde bulunuyordu.

Bloomberg HT haberinde yer alan anket sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon tahmini, bir önceki yüzde 9.08'den Nisan ayında yüzde 9.28 seviyesine tırmandı. 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 8.27'ye, 24 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 7.87'ye yükseldi.

Nisan ayı anketine göre Türkiye büyüme beklentisi, 2017 yılı için yüzde 2.9'dan yüzde 3 seviyesine yükselirken, 2018 için yüzde 3.5'ten yüzde 3.7'ye tırmandı.