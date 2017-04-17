Dolar haftanın ilk gününde dalgalanarak 3.66 seviyesine geldi

Güne 3.63 seviyelerinde başlayan dolar/TL, sabah saatlerinde düşük hacimli piyasada 3.68 seviyesini aşarak referandum sonrası kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Günün kalanında dolar/TL 3.66 civarında hareket ederken, yarın Avrupa piyasalarının açılmasıyla yabancı yatırımcının tavrının netleşmesi ve piyasanın yön bulması bekleniyor.

Analistlere göre piyasalar için önümüzdeki dönemde ana gündem konuları siyasi gelişmeler, AB ile ilişkiler, idam referandumu, yapısal reformlar ve jeopolitik riskler olacak.

Cuma gecesi elektronik işlemlerde ani bir yükselişle 3.74 seviyesini aşan ve 3.7220 seviyesinden kapanan dolar/TL dün gece yarısından hemen önce ise 3.6325/3.6400 seviyesinde işlem gördü.

Bu sabah saat 09.03'te 3.6550/3.6570 seviyesinde olan ve 3.6810'a kadar yükselen dolar/TL, saat 17.05'te 3.6640 seviyesinde bulunuyor.

ING Bank Döviz Masası Müdürü Burçin Metin, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, içerideki fiyatlamaların beklentiler doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Cuma gece saatlerdeki hareketten ve doların 3.71'lere çıkmasının ardından sabah 3.62 seviyesine kadar bir düşüş yaşandığını kaydeden Metin, "Bugün tatil nedeniyle Avrupa'da birçok piyasa kapalı. Bu nedenle içeride likidite çok düşük. Bugünü gösterge olarak almamak lazım. Asıl etkiyi yarından sonra göreceğiz. Sonuçta piyasanın üzerindeki belirsizlik kalkmış durumda ve piyasa biraz daha iyi olmak istiyor. Yarından sonra biraz daha pozitif olabileceğini düşünüyorum. Sonrasını ise siyaset tarafındaki gelişmeler belirleyecek" dedi.