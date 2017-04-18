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Dolarda hareketli saatler yaşandı

Dün akşam saatlerinde hızlı bir hareketle 3.70 TL seviyesinin üzerine çıkan dolar bu sabah 3.71 TL'den açıldı, sonrasında yönünü aşağı çevirdi.

18 Nisan 2017 Salı, 09:21:14 Güncelleme: 10:02:04 Reuters

Referandumun resmi olmayan sonuçlarının erken seçim ihtimalini ortadan kaldırmasının ardından dün ilk etapta gerileyen dolar/TL günün kalanında yukarı yönlü dalgalanırken, kurda akşam saatlerinde hızlı bir yükseliş yaşandı.

Dün saat 18.40'ta 3.6640 TL seviyesinde olan dolar/TL akşam saatlerinde 3.7150 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL bu sabah ise güne 3.71 TL seviyesinde başlamasının ardından 3.6950 TL seviyelerinde dengelendi.

Euro/TL ise sabah saatlerinde 3.9331 seviyelerinde bulunuyor.

MB TOPLANTISINA KADAR 3.65-3.74 BANDI

Global Yatırım Kıdemli Strateji Müdürü Gökhan Uskuay, haberturk.com'a yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Cuma ve Pazartesi günü Paskalya nedeniyle Londra piyasası kapanmıştı. Döviz piyasası üzerinde Londra ve Asya etkisi sabah saatleri ile etkisini gösterdi. OHAL’in uzatılması, idam ve AB ile ilgili üyelik sürecinde referandum sinyalleri verilmesi nedeniyle dolar yurtdışından bağımsız bir şekilde negatif ayrıştı. Referandum sonrasında erken seçim beklentisi ortadan kalktı ama başka belirsizlikler oluştu, bu nedenle TL’de istenen etki görülmedi. Gelecek hafta 26 Nisan’da TCMB toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıya kadar 3,65-3,74 TL aralığında volatil seyir devam eder. 3,74 TL kırılırsa dengelenme süreci tamamen bozulabilir."

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